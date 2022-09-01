Yemeksepeti Drone'la İlk Yemek Teslimatını Yaptı (Video)

Alternatif teslimat modellerine insansız hava araçlarını ekleme konusunda oldukça önemli bir adım atan Yemeksepeti, drone'la ilk yemek teslimatını gerçekleştirdi. İstanbul Boğazı'nda yapılan pilot proje çalışması kapsamında bir tekneye insansız hava aracıyla yemek teslimatı yapan Yemeksepeti, bu alanda önemli bir adım daha atmış oldu.

Yemeksepeti Drone'la Yemek Teslimatı Gerçekleştirdi

Türkiye genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Yemeksepeti, drone ile teslimat konusunda önemli bir adım attı. İstanbul'un Bebek semti açıklarında yer alan bir tekneye insansız hava aracı ile yemek teslimatı gerçekleştiren Yemeksepeti, geleceğin alternatif teslimat modeli konusunda oldukça ciddi bir aşama kaydetti.

Proje, drone teknolojisi ile süreç geliştirme alanında uzman olan Teknokurgu ile iş birliği içerisinde hayata geçirildi. Bu kapsamda Yemeksepeti kullanıcısı, siparişini koordinatlar ile beraber verdi. Kullanıcı tarafından verilen sipariş, kıyıda yer alan bir restoranda hazırlandı. Daha sonra sipariş Yemeksepeti drone'una eklendi.

Yaklaşık olarak 3,5 kilogram ağırlığındaki yemek, kullanıcının verdiği koordinatlara doğru yola çıktı. Drone, konuma geldiğinde vinçle indirildi. Hayata geçen pilot proje, Yemeksepeti'nin daha uzun mesafelerde ve yaygın biçimde drone ile teslimat gerçekleştirmesi hedefleri doğrultusunda oldukça büyük bir öneme sahip.

İnsansız hava taşıtları ile gıda teslimatı, altyapı ve mevzuat güncellemelerinin yapılması ile beraber yaygınlık kazanabilecek. Bu yöntem, özellikle kentsel bölgelerin uzağında yaşamını sürdüren kişiler için de önemli fırsatlar sunacak. Yemeksepeti, drone ile teslimatın yaygınlaşması için öncü olmayı ve yeni testler gerçekleştirmeyi sürdürecek.