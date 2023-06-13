Yemeksepeti'nin Podcast Serisinde Sıradışı Konuk: ChatGPT

Türkiye'nin önde gelen hızlı ticaret platformlarından Yemeksepeti, "Aklımdaki Yarın" adlı sürdürülebilirlik odaklı podcast serisinde popüler bir yapay zekâ modeli olan ChatGPT'ye yer verdi.

Yemeksepeti'nin sürdürülebilirlik çalışmalarının bir parçası olan bölümde, teknoloji yazarı Erdal Kaplanseren tarafından ChatGPT ile yazılı bir röportaj gerçekleştirildi. ChatGPT'nin yanıtlarını hayata geçirmek için metin, özel bir yazılım kullanılarak insan sesine dönüştürüldü.

Podcast'te Hangi Konulara Değinildi?

Söyleşi, yapay zekânın gelecek nesillerin çıkarlarını korurken mevcut ihtiyaçların karşılanmasına nasıl katkıda bulunabileceği etrafında döndü. Döngüsel ekonomi, aşırı tüketim ve gıda israfı da tartışılan konular arasındaydı. ChatGPT tüketim kalıpları, enerji kullanımı ve çevre dostu ulaşım konularına ışık tutarak aşırı tüketimin bir statü sembolü olarak algılanmasının çevresel sorunları daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

ChatGPT ayrıca enerji tüketiminin azaltılması, çevre dostu alışveriş alışkanlıklarının benimsenmesi, gıda israfının en aza indirilmesi ve çevreye duyarlı ulaşım yöntemlerinin benimsenmesi gibi sürdürülebilir uygulamalar hakkında değerli tavsiyelerde bulundu.

"Aklımdaki Yarın" podcast serisi, küresel etkileri olan iklim değişikliği ve gıda israfı konularında farkındalık yaratılmasında önemli bir rol oynuyor. Podbee platformunun yanı sıra Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ve Castbox gibi popüler podcast platformlarında da Yemeksepeti'nin katkılarıyla yer alıyor.