Yeni AB Yasası Nedeniyle WhatsApp Sohbetleriniz Bile Tehlikede!

AB, şifrelenmiş olanlar da dahil olmak üzere dijital mesajların toplu olarak kırılmasını zorunlu hale getirecek adımlar atıyor. AB sohbet kontrol yasası ile şifrelenmiş olsalar bile mesajlar kırılabilir hale gelecek.

Her ne kadar çocukların cinsel istismarına yönelik içerikleri önlenmesine yönelik olduğu söylense de teklifin şifrelemeyi kırmayı amaçladığı iddia edildi. İşte ayrıntılar!

AB Şifrelenmiş Mesajları Ortaya Çıkaracak

Teklife göre paylaşılan görseller, videolar ve bağlantılar da dahil olmak üzere tüm dijital mesajlarınızı tarayan bir kontrol sistemi uygulanacak. Bu sistemi kurmak için gereken her hizmetin, mesajlarınızı taramak için ayrı bir şekilde izin istemesi gerekecek.

Ayrıca yeni denetleme sistemi, Signal, WhatsApp ve Messenger gibi uygulamalar şifrelemeden önce mesajlarınızın içeriğini tarayabileceğini iddia ediyor.

Bu uygulama yasasına karşılık olarak Signal başkanı Meredith Whittaker, sistemin şifrelemeden önce taranıp taranmadığına bakılmaksızın şifrelemeyi temelden kırdığını belirterek teklifin yasalaşması halinde uygulamanın AB'de çalışmasının durdurulacağını söyledi.

Sonrasında ise Electronic Frontier Foundation, Center for Democracy & Technology ve Mozilla'nın da aralarında bulunduğu birçok kuruluş, AB'yi kullanıcı içeriğini denetleyen teklifleri reddetmeye yönelik bir bildiriye imza attı. Ayrıca, teklife karşı duran onlarca Parlamento üyesi AB Konseyi'ne mektup gönderdi.



Sohbet kontrolü teklifinin destek alması için AB Parlamentosu, Konsey ve Komisyon arasında müzakerelere adım atacak. Ancak onay olması durumda bile yasanın yürürlüğe girmesi ve yaygın olarak benimsenmesi hala bazı önemli zorluklarla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.