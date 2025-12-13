Yeni Alien Oyunu Geliştiriliyor! İşte İlk Detaylar

Insider Gaming sitesine yansıyan yeni bir rapora göre, Alien markasına dayalı yeni bir oyun geliştirilme aşamasında. İşin ilginç yanı şu ki, bu gizemli proje bir süre önce rafa kaldırılmış ama sonradan geliştirilme aşamasına geri dönmüş. Detaylar haberimizde.

Bir Dönem İptal Edildiği Düşünülen Alien Oyunu, Yeniden Geliştiriliyor

Verilen bilgilere bakılırsa, 2020 yılından bu yana geliştirilme aşamasında iken birçok kez stüdyo değişikliğine gidilmiş. Şimdilerde ise Eidos Montreal'in yönetimindeymiş. Aubrey isimli bir karakterin rolüne bürüneceğimiz oyunun hikayesi, çürümekte olan bir uzay istasyonunda geçecekmiş. Tek oyunculu oynanışa sahip olup, Arcade odaklı bir hayatta kalma-korku deneyimi sunacakmış. Oynanışta sadece Xenomorph ile değil, aynı zamanda özel operasyon birlikleriyle de mücadele etmek durumunda olacakmışız.

Oynanış tarafında zorlu çatışmalar ve platform ögelerinin bizi beklemesinin yanı sıra, çevresel etkileşimler, kod çözme ve sistem tamirine dayalı bulmacalar ile de karşılaşacakmışız. Ayrıca gizlilik ve kaynak yönetimi de büyük önem arz edecekmiş. Düşmanlarımız taktiklerimize göre reaksiyon göstereceği için, çatışmalar da bu duruma göre çeşitlilik gösterecekmiş. Yani çatışmaların çeşitliliği bir bakıma bizim taktiklerimize bağlı olacak.

Oyundaki baş düşmanımız uzay istasyonunu kontrol eden Ryuzo isimli bir karakter iken, Ripley 8 isimli başka bir karakter daha olacakmış. Bu karakter için, henüz kesinleşmemiş olsa da, Sigourney Weaver ile görüşmelerin sürdüğü söyleniyor.