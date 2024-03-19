Yeni Amiral Gemisi Katili Geliyor: Motorola Edge 50 Pro Tanıtılmadan Özellikleri Ortaya Çıktı!

Motorola Edge 50 Pro, Hindistan'daki bir çevrimiçi mağazaya eklenmesiyle özelliklerinden birçoğunu erkenden öğrenmiş olduk. Birkaç hafta sonra tanıtılacak olan yeni amiral gemisi, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip olan ilk telefon olarak da adını yazdırmaya hazırlanıyor.

"Amiral gemisi katili" olarak nitelendirilen Edge 50 Pro, 3 Nisan'da ilk aşamada Hindistan'da tanıtılacak ve satışa çıkacak. Henüz Avrupa ve Türkiye'ye ne zaman geleceğine yönelik herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Motorola Edge 50 Pro'nun Belli Olan Özellikleri

Yeni amiral gemisinin ilk onaylanan ve resmileşen özelliği Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle birlikte geleceği oldu. Ayrıca mağazaya eklenerek belli olan diğer özellikler ise şu şekildedir:

1,5K poLED ekran

144 Hz ekran yenileme hızı

HDR10+

2000 nit parlaklık

Motorola Edge Pro'nın kamera kurulumu da Pantone tarafından doğrulandı. Daha iyi renk seçeneklerine sahip olacak olan kamera ile daha üst düzey kareler elde edilebilecek. Telefon kamerasına air net bilgi yer almasa da arka kısımda üçlü kamera düzeneği olacak görülüyor.

Üçlü kameraya dair çözünürlük bilgisi yer almasa da GizChina, birincil sensörün yapay zeka destekli 50 MP çözünürlüğe sahip olacağını iddia ediyor. Telefonun ayrıca üç farklı renkle geleceği ortaya çıktı. Siyah, mor ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak.