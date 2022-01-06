Yeni Android Özellikleri Duyuruldu

Yeni Android özellikleri açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi tarafından sunulacak özellikler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Google tarafından duyurulan özelliklere ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Yeni Android Özellikleri Neler?

Cihaz eşleşmesi daha hızlı hale gelecek.

Akıllı cihazlardan telefonun kilidi açılabilecek.

Cihazlar arası entegrasyon geliştirilecek.

Telefon üzerinden arabanın kilidi uzaktan açılıp kapatılabilecek.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2022 etkinliğine katılmayı planlamıştı ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile bu kararından vazgeçti. Yazılım devi, bir blog yazısı yayımlayarak popüler işletim sistemine gelecek özellikleri paylaştı.

Yeni bir cihaza sahip olmak eğlenceli ve heyecan verici olabilir fakat eşleştirme işlemi bazen can sıkıcı hale gelebilir. Google tarafından aktarılan bilgilere göre Android işletim sistemine sahip cihazlar arasında eşleşme işlemi daha hızlı hale gelecek.

İlk olarak 2017 yılında duyurulan Fast Pair,giyilebilir cihazları, kulaklıkları, hoparlörleri ve arabalar ile oldukça hızlı bir şekilde eşleşme işlemine olanak tanıyor. Yazılım devi Google, tek tık ile eşleşme yapılabilmesini sağlayan Fast Pair özelliğini televizyon ve akıllı ev cihazları için de sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Google tarafından duyurulan bir diğer özelliğe göre Wear OS isimli işletim sistemine sahip akıllı saat üzerinden Android akıllı telefonun kildii açılabilecek. Örneğin, telefon, masanın üzerinde dururken akıllı saat üzerinden kilit açma işlemi gerçekleştirilebilecek.

Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek özellikler arasında cihazlar arası entegrasyonun geliştirilmesi de yer alıyor. Bluetooth özelliğine sahip kulaklıklar, gerektiğinde otomatik olarak diğer cihaza bağlanabilecek.

Android işletim sistemine sahip bir tablette video izlerken telefonunuz çaldığında video otomatik olarak duraklatılacak ve kulaklık telefona bağlanacak. Böylelikle sadece telefona gelen aramayı yanıtlayarak kulaklık ile görüşmeyi gerçekleştirebileceksiniz.

Görüşme sona erdiğinde kulaklık otomatik olarak yeniden tablete bağlanacak ve video izlemeye devam edebileceksiniz. Bu özellik, Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devinin duyurduğu en önemli özellikler arasında bulunuyor.

Paylaşılan bilgilere göre telefon üzerinden arabanızı kilidini uzaktan açıp kapatabilecek ve ısıtabileceksiniz. Ayrıca Google Asistan üzerinden aracınızın şarj seviyesini de öğrenebileceksiniz. Google, bu özelliğin ilk olarak Volvo araçlarına geleceğini açıkladı.

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