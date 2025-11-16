Apple CEO'luğu Gelecek Yıl El Değiştirebilir: İşte En Güçlü Aday!

Teknoloji dünyasının devi Apple'da, son dönemde yaşanan köklü değişimlerin en büyüğü kapıda olabilir. Şirket geçtiğimiz günlerde Operasyon Direktörü (COO) Jeff Williams'ın emekliliğe ayrılmasıyla önemli bir üst düzey ayrılık yaşarken, şimdi de CEO koltuğunda bir hareketlenme yaşanacağı iddia ediliyor.

İddialara göre, Apple CEO'su Tim Cook yakında görevini bırakmaya hazırlanıyor. Söylentiler Cook'un CEO'luk görevinden gelecek yıl gibi erken bir tarihte ayrılabileceğini gösteriyor. Şirketin yönetim kurulu ise tüm bu gelişmeler üzerine yeni liderini seçmek için harekete geçmiş durumda. İşte detaylar!

Yeni Apple CEO'su Kim Olacak?

Aktarılanlara göre Cook’un yerine geçmesi beklenen en güçlü aday Apple'da Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus. Tecrübeli yönetici son dönemde Jeff Williams'ın ayrılmasıyla birlikte yazılım mühendisliği başkanı Craig Federighi ve Servisler şefi Eddy Cue gibi isimlerle birlikte genişletilmiş sorumluluklar üstlenmişti. Bu durum, Ternus'un CEO adayı olarak ön plana çıkmasını güçlendiriyor.

Tim Cook, daha önce yaptığı açıklamalarda yeni CEO planlarının çok detaylı olduğunu ve şirket içinden bir adayın tercih edileceğini net bir şekilde belirtmişti. Bu nedenle CEO koltuğuna kim oturursa otursun Apple dışından bir ismin gelmesi beklenmiyor. Ternus'un en güçlü aday olması da bu tercihin somut bir yansıması olarak görülüyor.

Tim Cook'un 14 Yıllık Başarısı

Geçtiğimiz günlerde 65 yaşını dolduran Tim Cook tam 14 yıldır Apple’ın dümeninde yer alıyor. Cook, bu süre zarfında şirketi inanılmaz bir büyüme dönemine taşıdı. Ünlü CEO aynı zamanda Apple'ın üretimini geleneksel yöntemlerden çıkararak dış kaynaklara yönlendirme stratejisini benimsemesinde ve operasyonel ölçeğini devasa boyutlara ulaştırmasında kilit rol oynayan isim olarak biliniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın yeni CEO'su kim olmalı? Yorumlarda buluşalım.