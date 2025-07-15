Tim Cook Artık Apple CEO'su Koltuğunda İstenmiyor!

2011'den bu yana Apple'ın CEO koltuğunda oturan Tim Cook, "şirketin ilerleyişini engellediği" gerekçesiyle görevi bırakmaya davet ediliyor. Yıllardır bu koltukta oturmasına ve Apple yönetim kurulu yüksek sadakatle kendisine bağlamayı başarmasına rağmen artık görevi düzgün yapamadığı düşünülüyor. Peki sebebi ne?

Yapay Zekâ Destekli Siri Başarısızlığı

Bilindiği üzere Samsung, Meta, Microsoft ve Google gibi rakipler, bir bir yapay zekâya yatırım yapıp ürünlerini çok daha işlevsel hale getirdi. Yapay zekâ artık bir insanın günlük yaşamını kolaylaştıran pek çok alanda söz sahibi. Sadece yardımcı değil, bazılarına bir arkadaş, bazılarına ise üretmek konusunda yardım eden bir tanıdık gibi çalışıyor.

Hal böyleyken Siri'nin de bu yarışta çok renkli özelliklerle donatılmış olması gerekiyordu. Ancak gelişmiş Siri için verilen hiçbir söz tutulmadı. Her lansmanda Siri'nin ya ertelendiği söylendi, ya da konuya hiç değinilmedi bile.

"Tim Cook'un Vizyonu Çok Dar"

Steve Jobs'tan bu yana Apple'ın tedarik zinciri ve operasyonel başarısı hat safhaya yükseldi. Tim Cook bu konuda kusursuz bir iş çıkardı.

Ancak analistler Walter Piecyk ve Joe Galone'a göre, Apple artık bir lojistik ustasından çok daha fazlasına, yani ürün vizyonunu önceliklendiren bir lidere ihtiyaç duyuyor. Yapay zekânın yükselişi artık durdurulamaz bir konumdayken Apple, AI dönüşümünün çok gerisinde kalması nedeniyle gücünü kaybediyor.

Araştırma şirketlerinin raporunda şu çarpıcı sözler yer alıyor:

Yapay zekâ devrimini kaçırmak, Apple'ın uzun vadeli büyüme yeteneğini temelden sarsabilir. AI, küresel ekonomide birçok sektörü yeniden şekillendirecek ve Apple bu değişimin kaybedeni olabilir.

Apple'ın Yeni CEO'su Kim Olabilir?

Az önce de belirttiğimiz gibi, Apple'ın yönetim kurulu, Tim Cook'a gönülden bağlı. Olası bir koltuk devri durumunda bu yöneticilerden herhangi birinin koltuğu devralmak isteme ihtimali biraz düşük. Tim Cook'tan sonra onun sağ kolu Jeff Williams'ın CEO olacağı düşünülüyordu, ancak Williams bu sene sonunda emekli olacağını açıkladı.

Tim Cook döneminde döneminde Apple'ın piyasa değeri 10 kat artarak 3,1 trilyon doları aştı. Hisseleri 2011'e kıyasla %1500 oranında değer kazandı. Üstelik Apple, yapay zekâ trendini yakalayamamış olsa bile hâlâ dünyanın en kârlı şirketlerinden biri.

Sizce Apple CEO'su değişmeli mi? Tim Cook yerine kim gelebilir? Yorumlarda tartışalım.