SON DAKİKA: Bakan Bilgin Yeni Asgari Ücretin Ne Kadar Olacağını Açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı canlı yayında seçimden sonra belirlenecek asgari ücrete ilişkin ilk detayları aktardı.

Emekçileri her zaman enflasyona karşı korumaya çalıştıklarını belirten Bakan Bilgin, 700 binden fazla işçiyle birlikte sürdürdükleri toplu sözleşme süreçlerinin müzakerelerinin bir çekişme atmosferinde geçtiğini anlattı.

Sendikaların uzlaştığı ve uzlaşamadığı noktaları ortaya koyduklarında devreye girdiklerini ve emeğin lehine olacak şekilde müdahale ettiklerini söyleyen Bakan Bilgin, bu görevleri yerine getirirken asgari ücrete ilişkin uzlaşma noktasına geldiklerini ve rakamın yarın açıklanacağını belirtti.

Bakan Bilgin: Yeni Asgari Ücret 500 Dolar Bazında Olacak

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda ise asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmadığını, Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte reel alım gücünün korunacağını ve aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacağını ifade etti.

Bakan Bilgin ayrıca emekli maaşlarına kademeli zam uyguladıklarını ve 7 bin lira üzerinde olan maaşları 10 bine kadar belli bir oranda artıracaklarını bildirdi.