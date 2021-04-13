Ubisoft henüz sıradaki Assassin's Creed hakkında herhangi bir şey söylemiyor. Ne var ki farklı yerlerden birtakım iddialar ve söylentiler de duymuştuk. Şimdi ise resmi bir yerden önemli sayılabilecek bir açıklama yapıldı. Söylenene göre, yeni Assassin's Creed Brezilya veya Malta'da geçebilir.

Bildiğiniz gibi yeni Assassin’s Creed oyunlarının geçeceği yerler her daim merak konusu olmuştur. Geçmişte Ubisoft tarafından yapılan çeşitli anketler ise olası dönemleri ve yerlerin işaretini vermiş iken, beraberinde de birçok iddia ve söylenti de ortaya atılmıştı. Serinin şimdilik son oyunu bizi Viking çağına götürmüş ve Eivor ve klanının başından geçenleri anlatmıştı. Peki Assassin’s Creed için sırada ne var? Hatırlayacağınız üzere yakın bir zaman önce ortaya bir iddia atılmış ve 3. Haçlı Seferi döneminde geçeceği söylenmişti. İddiayı ortaya atan J0nathan isimli Youtube kullanıcısının, resmi duyurusundan önce Assassin’s Creed Valhalla ile ilgili bilgileri doğru sızdırmış olması etkeni ise dikkatleri üzerine çekmişti. Ne var ki şu an için ortada resmi bir açıklama olmadığı için, zaman içerisinde daha başka iddialar ve söylentiler de duyabilir.

Yeni Assassin's Creed Brezilya veya Malta'da Mı Geçecek?

Yakın bir zaman önce TheGamer tarafından Assassin’s Creed Valhalla Kıdemli Yazarı Alain Mercieca ile yapılan bir röportaj ise, sıradaki oyunun geçeceği muhtemel yerleri ortaya koydu diyebiliriz. Mercieca tarafından söylenene göre seçim yapılamayacak kadar çok olasılık söz konusu ve Akdeniz adası Malta ve Brezilya dahil olmak üzere yeni Assassin’s Creed’in geçmesini istediği konusunda kafasında birkaç fikir varmış. Bununla birlikte insanların ilk olarak M.Ö. 5200’lü yıllarda yerleştiği ve Malta takımadasını oluşturan üç adanın en büyüğü olan Malta adası, bir tarih düşkünü olarak Mercieca’nın fazlaca ilgisini çekiyormuş: “Tarihe takıntılı biri olarak, Malta adasındaki bir kayıp toplumun niş savaşçı grubu ile beni heyecanlandırabilirsiniz ve katılmaya ve patlatmaya hazır olurum.”

Diğer yandan, bildiğiniz gibi Assassin’s Creed oyunları devasa haritalar sunuyor ve bu açıdan baktığımız zaman Malta takımadası küçük kalacak. Haliyle daha büyük bir bölgenin seçilmesi de hayli ihtimal dahilinde. Ne var ki, geçmişte Assassin’s Creed Odyssey ile ilgili olarak haritanın çok büyük olmasına rağmen hep aynı şeylerin yapılmasından şikayetçi olunmuştu. Ubisoft da Assassin’s Creed Valhalla oyununu şekillendirirken bu şikayetleri göz önünde bulundurmuştu. Haliyle, sıradaki oyunda bu gidişat devam edebilir. Kıdemli Yazar Alain Mercieca ise yaptığı yorum ile Güney Amerika kıtasında henüz tam olarak keşfetmediği zengin kültürün olduğuna işaret etti. Her ne kadar Karayipler’de geçen Assassin’s Creed: Black Flag ile bu kültre biraz değinilmiş olsa da, Mercieca Brezilya’yı da istiyor.

Bu söylemler her ne kadar kişisel yorumlar gibi görünse de, bir ihtimal sıradaki oyunun geçeceği yer hakkında ipuçları veriyor da olabilir. Peki siz sıradaki Assassin’s Creed oyununun nerede geçmesini istersiniz? Yorum kısmında bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.