Yeni Assassin's Creed Oyunundan İlk Detaylar Geldi: Ne Zaman Çıkış Yapacak?

Assassin's Creed Hexe oyunuyla ilgili bugüne kadar neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk diyebiliriz. Ancak nihayet ilk detaylar gelmeye başladı. Serinin Başkan Yardımcısı ve Sorumlu Yapımcısı Marc-Alexis Côté, oyunla ilgili ilk detayları paylaşarak oyunu bekleyenlerin bir nebze de olsa merakını giderdi.

Marc-Alexis Côté, oyunun serideki diğer oyunlardan farklı olacağını ve Ubisoft Montreal tarafından geliştirildiğini söyledi. Daha önceden oyun ile ilgili bildiğimiz birkaç detaya da daha önce yayınlanan resmi fragmandan hakimiz.

Assassin's Creed Hexe Hakkındaki İlk Detaylar

2022'nin Eylül ayında Unisoft Forward tarafından duyurulan oyunun 16. yüzyıl Kutsal Roma İmparatorluğu döneminde Orta Avrupa'da geçeceğini biliyoruz. Insider Games de oyun hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Oyunun hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve muhtemelen 2026 yılında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Assassin's Creed Hexe'nin diğer oyunlara oranla daha çizgisel bir oynanışa sahip olacağı da düşünülüyor.

Insider Games'in yayınladığı "Early Details" videosunda da görüldüğü gibi oyununda Elsa adında, doğuüstü yeteneklere sahip bir kadın kahraman olması bekleniyor. Kahramanın yeteneklerine dair de çok fazla detay bulunmuyor. Sadece Elsa'nın 16. yüzyıl Alman askerleri tarafından avlandığı görülüyor.

Bu sırada yakındaki bir kediyi ele geçirmek için de bir büyü kullandığı görülüyor. Askerlerin dikkatini dağıtmak için kullanılan bir büyü yapılabildiği detayı kahramanın bildiğimiz tek özelliği.

Kaynaklar ayrıca oyunun Assassin's Creed Syndicate'in "Jack The Ripper" içeriğinden esinlenen bir korku sistemine sahip olacağı söyleniyor. Buna dair çok ayrıntı bulunmasa da bahsi geçen sistemin Hexe'ye uygulanabilmesi olası görünüyor.