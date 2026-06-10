Yeni Audi Q7 Tanıtıldı! İşte Tasarımı, Motoru ve Öne Çıkan Özellikleri

Audi; BMW X5 ve Mercedes-Benz GLE'nin rakibi olacak Q7 modelini baştan aşağı yeniledi. Üçüncü nesline adım atan modelde markanın yeni tasarım felsefesi, gelişmiş teknolojileri ve güçlü motor seçenekleri yer alıyor. Performans odaklı SQ7 versiyonu ise kaputunun altında taşıdığı V8 motorla herkesi heyecanlandırmış durumda. İşte yeni Audi Q7 ve SQ7hakkında merak edilenler:

Yeni Audi Q7 Nasıl Bir Tasarımla Geliyor?

Yeni nesil Audi Q7, markanın güncel tasarım dilini taşıyan daha keskin ve modern bir görünümle karşımıza çıktı. Ön bölümde yeniden tasarlanan geniş ızgara dikkat çekerken, alt ve yan taraflarda bulunan işlevsel hava girişleri de aracı çok daha heybetli gösteriyor. Ayrıca yeni Q7'nin daha düz tasarlanan tavan çizgisi ve köşeli tasarımı aracın çok daha yüksek ve büyük görünmesini sağlıyor.

Çift parçalı aydınlatma grubuna yer verilen araçta yeni nesil dijital Matrix LED farlar bir ilki de beraberinde getiriyor. Bu sistem, karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmeden uzun far kullanımına olanak sağlıyor. Ayrıca dönüş sinyallerinin yolu aydınlatması gibi ilginç güvenlik özellikleri de martiks far teknlojisinin getirdiği avantajlar arasında.

Arka tarafta ise kişiselleştirilebilir çift parçalı OLED stop lambaları ilk dikkat çeken detay oluyor. Kullanıcıların farklı ışık imzaları arasında seçim yapabileceği bu sistem Audi'nin aydınlatma konusunda ki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor. Alman üretici ayrıca ilk kez aydınlatmalı ön logo ve ızgara seçeneklerini de yeni Q7 ile sunmaya başlayacak.

Audi Q7'nin İç Mekanında Sürücüleri Neler Bekliyor?

Audi'nin en büyük yeniliklerinden biri kabinde karşımıza çıkıyor. Yeni Q7'nin iç mekânına tamanen dijital ekranlar hakimiyet kuruyor. Kavisli OLED ekran yapısı sayesinde gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi daha modern ve okunaklı bir yapıya kavuşuyor. Bunların yanı sıra ön yolcu ekranı da standart donanımlar arasına eklenmiş.

Audi Q7'de diğer başka birçok araçta olduğu gibi tuş sayısı minimum düzeye inmiş durumda. İklimlendirme elemanları dahil birçok kontrol artık ekranlardan yapılacak, neyse ki ses seviyesi tuşu fiziksel olarak kalıyor. Baş-üstü ekran göstergesi, yeni nesil ambiyans aydınlatma sistemi ve 22 hoparlörlü Bang & Olufsen imzalı ses sistemi de dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca araç içi entegre kamera sistemi de istenmeyen durumlar için sürekli kayıtta tutulabiliyor.

Audi Q7'nin en büyük özelliklerinden birisi de geniş bir yaşam alanı sunması. Yeni nesil de bu özelliğini koruyor. 7 koltuk sırası ile sunulan model tüm koltuklar kullanımdayken 445 litrelik bagaj hacmi sunuyor. 3. sıra koltuklar yatırıldığında ise bu değer 1243 litreye çıkıyor. Diğer koltuklar da yatırıldığında toplam yükleme hacmi 2212 litreyeulaşıyor. Her koltuk sırası için de type-C bağlantısı sunulduğunu da söyleyelim.

Yeni Audi Q7 hangi Hangi Motorlarla Sunulacak

Audi, yeni nesilde giriş seviyesindeki dört silindirli motor seçeneklerini kaldırmış gibi görünüyor. Yeni model ilk etapta sadece 2.9 litrelik turbo beslemeli V6 motorla birlikte sunulacak. 429 beygir güç ve 599 Nm tork üreten bu motor, quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri Tiptronic şanzımanı da beraberinde getiriyor. Audi'nin açıkladığı verilere yeni Q7, 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 4.8 saniyede çıkabilecek.

Audi SQ7 Ne Kadar Güçlü?

Audi Q7'nin performanslı versiyonu SQ7, RS Q7'yi hatırlatan bir perormansla karşımıza çıkacak. Modelin kaputunun altında çift turbo destekli 4.0 litrelik V8 motor görev yapıyor. Quattro dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan model gücünü Q7'de olduğu gibi 8 ileri Tiptronic şanzımanla yere aktaracak. 591 beygir güç ve 800 Nm tork değerleri ile yeni SQ7'nin 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 3,7 saniyede tamamlayabiliyor.

Audi Q7 Sürüş Teknolojileri Konusunda Ne Gibi Yenilikler Sunuyor?

Yeni Audi Q7 ve SQ7 yalnızca motorlarıyla değil, gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de öne çıkıyor. Dört tekerlekten yönlendirme sistemi, adaptif havalı süspansiyon ve römork destek sistemleri gibi teknolojiler modele daha konforlu ve güvenli bir sürüş karakteri kazandırıyor. Özel olarak sunulan çekme paketi ile her iki araç da 3 bin 492 kilograma kadar yük çekebiliyor. Ayrıca SQ7 versiyonunda kullanılan sportif süspansiyon sistemi, daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni Audi Q7 Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Audi henüz resmi fiyat listesini açıklamadı. Ancak markanın paylaştığı bilgilere göre yeni nesil Q7 ve SQ7'nin ilk teslimatlarının 2026 yılının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Yeni modelin ülkemizde ne zaman satışa sunulacağını ise henüz bilmiyoruz. Ancak 2027 yılının ortalarından sonra yeni modeli ülkemizde de görmeyi bekleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Daha güçlü motorları, tamamen yenilenen kabini ve modern teknolojileriyle yeni Audi Q7, lüks SUV segmentindeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor. SQ7 modeli ise sahip olduğu performans ile süper otomobillere göz kırpıyor. Her ne kadar çok performanslı olsa da 4 silindirli motorlara veda etmesi yeni modelin ülkemizdeki satışlarını ise olumsuz etkileyebilir.