Yeni Battlefield Oyununun Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Electronic Arts (EA) geçtiğimiz günlerde yeni Battlefield oyununu duyurarak serinin hayranlarını heyecanlandırmayı başarmıştı. Serideki eski oyunları anımsatan unsurları modern teknolojilerle buluşturacak yeni oyunun çıkış tarihi belli oldu.

Modern savaşı konu alacak oyun, serinin en sevilen Battlefield 3 ve Battlefield 4 oyunlarına benzer bir deneyim sunacak. Eski sınıf sistemleri ile beraber gelecek yapımda yıkılabilir çevre sistemini destekleyecek.

EA oyuncularla çok daha yakın bir iş birliği yapacak. Oyuncular pre-alpha aşamasında bile oyunu deneyimleyebilecek ve geliştirici ekibe geri bildirim verebilecek. Bu geri bildirimler karakterler, mekanikler ve hatta atmosfer üzerinde etkili olacak. Battlefield 2042'te yapılan hatalardan ders çıkarılmış gibi görünüyor.

EA bu oyun için DICE, Motive, Ripple Effect ve Criterion dahil olmak üzere dört farklı stüdyonun bir araya geldiği Battlefield Studios'u duyurdu. Bu stüdyolar daha önce önemli başarıların altına imza atmıştı.

Yeni Battlefield Oyunu Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Electronic Arts, yeni Battlefield oyununu 2026 mali yılında satışa sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu, oyunun Nisan 2025-Mart 2026 tarihleri arasında çıkacağı anlamına geliyor. Oyunun PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için geliştirilmekte olduğunu belirtelim.