Tarih Belirlendi: Xbox, Bağımsız Oyunlarla Şov Yapmaya Geliyor!

Oyun dünyasında büyük yapımlar kadar bağımsız oyunlar da giderek daha fazla dikkat çekiyor. Microsoft da Xbox kanadı altında topladığı "indie oyun geliştiricilerini" desteklemek adına ID@Xbox adlı bir etkinlik düzenliyor. Oyun severler için bir buluşma noktası olacak etkinliğin tarihi belirlendi. Peki etkinlik ne zaman, kimler katılıyor?

ID@Xbox Etkinliği Ne Zaman?

Yeni ID@Xbox dijital showcase etkinliği 24 Şubat'ta geliyor. Saatlerinizi ayarlayın, zira etkinlik Türkiye saatiyle 21:00'de başlayacak ve YouTube, Twitch, Facebook, Twitter ve IGN gibi platformlardan canlı yayınlanacak.

Bu yılki ID@Xbox etkinliği; Raw Fury, Don't Nod ve 11 Bit Studios gibi büyük bağımsız stüdyoların yanı sıra tam 15 farklı geliştirici ve yayıncıyı ağırlayacak.

Öne Çıkacak Oyunlar Listesi

Öne çıkması beklenen oyunlardan bazıları şunlar:

Lost Records: Bloom & Rage – Life is Strange'in yaratıcılarınca geliştirildi.

– Life is Strange'in yaratıcılarınca geliştirildi. 33 Immortals – Spiritfarer ekibinden bol aksiyonlu bir co-op oyunu.

– Spiritfarer ekibinden bol aksiyonlu bir co-op oyunu. Balatro'nun yeni iş birliği – Kart oyunları sevenleri heyecanlandıracak bir sürpriz.

Bunların yanı sıra Team17, Curve, Panic, Thunder Lotus Games, No More Robots gibi tanıdık isimler de etkinlikte yer alacak. Sürprizlere hazırlıklı olun.

Etkinlik Neden Bu Kadar Önemli?

ID@Xbox, büyük AAA oyunlar arasında bazen gözden kaçan ama aslında harika hikâyelere ve yenilikçi mekaniklere sahip bağımsız oyunları öne çıkaran bir platform. Son yıllarda Hollow Knight, Hades, Celeste ve Tunic gibi oyunlar, bağımsız sahnenin ne kadar güçlü olduğunu herkese kanıtlamıştı.

Bu yılki etkinlik de, bağımsız yapımların oyun dünyasında ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermekle kalmayıp geliştiricilerin parlamasına yardımcı olacak.

Siz en çok hangi oyunu merak ediyorsunuz? Yorumlara yazın, birlikte heyecanlanalım.