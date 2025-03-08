Yeni Battlefield Oyununun İlk Test Videoları Sızdırıldı

Yeni Battlefield oyunu için düğmeye basıldı ve oyunculardan gelen geri bildirimler ışığında oyunun testleri kapalı kapılar ardında yapılmaya başladı.

Bu süre zarfında oyuna dair hiçbir gelişmenin, hiçbir bilginin sızdırılmayacağına dair anlaşma (NDA) yapılmış olsa da oyunun test videoları yakın zamanda internete sızdırıldı.

Oyunla ilgili şu ana kadar birkaç şey öğrenmiştik. İlki modern zamanlarda sahne alacağıydı. Battlefield 2042'deki büyük haritalar ve uzman sistemi oyuncuların tepkisini çekmişti.

Yeni Battlefield Oyunu Çıkış Tarihi

EA, yeni oyunla birlikte bu hatalardan ders almış gibi görünüyor ki bu oyundaki haritaları daha küçük tasarladı—ilaveten oyunun Gibraltar'da geçebileceği iddiaları var. Son olarak klasik Battlefield sınıflarının geri geleceği öğrenilmişti.

Şirketin amacı hem tecrübeli oyunculara hassas silah hissiyatı ve gelişmiş hareket seçenekleri sunmak hem de yeni oyuncular için öğrenmesi kolay bir deneyim sağlamak.

O süreye kadar test süreci devam edecek ve Breakthrough modu ile yeni mekanikler de yakında test edilecek.

Sızdırılan Oynanışta Neler Var?

EA, oynanış görüntülerini kaldırmak için canhıraş bir mücadele veriyor olsa da tavşan bir kere çantadan çıktı. Sızdırılan videonun yayılmasının önüne geçilemiyor. Resmi tanıtım videosu şöyle:

Sızdırılan videoda ise karmaşık, dar sokakları olan bir Kuzey Afrika şehri var. Çevrede yoğun yıkım etkileri görülüyor. Oyun modu Conquest.

Oyuna dair kesin bir tarih duyurusu henüz yapılmadı ama çıkacağı zaman diliminin Nisan 2026'dan evvel olacağı kesinleşti. İlerleyen dönemde, hatta yakın bir zamanda daha fazla detay ve büyük bir tanıtım yapılabilir.