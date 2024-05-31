Yeni Bir Android Özelliği Samsung Telefonlarda Kullanılamayacak: Peki Neden?

Google, Google mesajlarında mesaj düzenleme, geliştirilmiş cihazlar arası hizmetler ve belki de en önemlisi Instant Hotspot dâhil olmak üzere yedi yeni özelliğin yakında Android telefonlarda kullanıma sunulacağını duyurdu. Tabii bu Android telefonlar arasında önemli bir istisna var.

Instant Hotspot özelliği bilmeyenler için Android telefonunuz ile tabletiniz ya da Chromebook'unuz arasında hotspot oluşturma ve bağlama işlemlerini kolaylaştırarak şifreler ve QR kodlarıyla uğraşmak zorunda kalmadan bağlantı sağlayabilmenizi sağlıyor.

Ne yazık ki Google'a göre Samsung kullanıcıları bundan yararlanamayacak. Özelliğin Samsung kullanıcıları için neden kullanılamayacağı açık bir şekilde belirtilmiyor. Öyle ki normalde Google'ın kullanıma sunacağını söylediği her özellik, Google Play Hizmetleri'ne sahip tüm Google sertifikalı Android telefonlarda çalışıyor.

Instant Hotspot Özelliği Samsung Telefonlarda Kullanılamayacak

Instant Hotspot özelliği temelde Apple cihazlarında karşılaştığımız sisteme benziyor. Chrome'a erişebilen ve mobil verisi olan bir Android telefonunuz varsa bunu Chromebook'unuzla eşleştirebilirsiniz ve Chromebook, başka bir Wi-Fi ağına bağlanamadığında telefonunuzun Wi-Fi'sini bir hotspot olarak kullanır. Kullandığınız dizüstü bilgisayar, Chromebook veya tablet hücresel bağlantıya sahip olmadığında bu son derece kullanışlı bir özelliktir.

Android Authority, Samsung'un kullanıcıları kendi ekosisteminde tutmayı umduğu için bu özelliği kendi telefonlarında görmek istemediğini düşünüyor. Bazı kaynaklar ise Samsung'un benzer bir özelliği yalnızca kendi ekosistemine özgü olarak getirme ihtimalinin olduğunu belirtiyor.

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