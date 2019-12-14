Yeni Bir Facebook Skandalı: 29 Bin Çalışanın Verileri Çalındı

Her gün yeni bir skandalla anılan Facebook, bu sefer kendi çalışanları ile ilgili sorun yaşadı. İşte yeni bir Facebook veri skandalı ile ilgili haberimizin detayları.

Son zamanlarda ortaya çıkan veri skandalları nedeniyle insanların çok az güvenliği Facebook şirketi bir türlü uslanmıyor. Son olarak 29 bin Facebook çalışanının verileri çalındı. Bu sefer kuruluş doğrudan bir skandala karışmasa bile dolaylı yoldan soru işaretleri yarattı.

Yeni bir Facebook skandalında ayrıntılar

Facebook'un insan kaynaklarında çalışan bir kişinin otomobilinde önemli hard diskler bulunuyordu. Bunları önemli yapan içerisindeki bilgiler.

Facebook kuruluşunda yer alan 29 bin çalışanın; sosyal güvenlik numaraları, ücretler, banka hesabı numaraları ve ikramiye gibi bilgileri çalındı. Bu kadar fazla bilginin çalınması kullanıcılarda tedirginlik yarattı. Daha da önemlisi ise çalışanlarla ilgili bilgilerin halkla ilişkiler personelinin arabasında bulunması.

Cambridge Analytica skandalı ile iyice gözden düşen Facebook, kendi çalışanlarına da önem vermediğini göstermiş oldu. Üstelik şirket şimdilerde yüz tanıma projesi geliştiriyor ve birçok kişi kuruluşa bu konuda güvenmiyor. Çalışanların bilgilerinin çalınması ile ilgili Facebook, gerekli yardımları yapacağını söyledi. Peki sizce Facebook güvenilir bir platformu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.