Yeni Bir Koronavirüs Mutasyonu Keşfedildi: Daha Tehlikeli Olabilir

İngiltere'nin ardından Güney Afrika'da da yeni koronavirüs mutasyonu keşfedildi. Yeni tür daha tehlikeli görünüyor ve diğer tıbbi durumlardan muzdarip olmayan genç hastalarda daha ciddi hastalığa neden oluyor. Detaylar haberimizde.

Güney Afrika'da Yeni Koronavirüs Mutasyonu Görüldü

Güney Afrikalı yetkililer, ülkedeki ikinci dalgayı tetikleyen yeni bir SARS-CoV-2 mutasyonu bildirdi. Güney Afrika'da ikinci dalga, birkaç gün önce tek bir günde 10.000'den fazla vakayı kaydetmesiyle Kasım ortasında başladı. Bu, ikinci dalganın yerel zirvesi gibi görünüyor, ancak vaka sayısı artmaya devam edebilir.

Güney Afrika'nın Sağlık Bakanı Zweli Mkhize virüsünün 501.V2 isimli mutasyona uğradığını açıkladı. Bu mutasyon daha ciddi hastalığa neden olabilir. Yetkili, Twitter'da yerel klinisyenlerin hastaların klinik sunumlarına ilişkin anekdot niteliğinde kanıtlar bulduklarını söyledi. Gençlerin daha büyük bir kısmının, diğer belirtilerden muzdarip olmadan kritik hastalık geliştirdiğini söylediler.

Cuma günü sanal bir brifing sırasında Mkhize, "Bu nedenle, derlenen kanıtlar, deneyimlediğimiz ikinci dalganın bu yeni varyant tarafından yönlendirildiğini kuvvetle gösteriyor" dedi. Yerel yetkililere göre ikinci dalga da öncekinden daha hızlı yayılıyor gibi görünüyor. Güney Afrika'daki Genomik Gözetim Ağı (NGS-SA), Eylül ayından bu yana hiç görülmeyen 10-20 arasında mutasyona dikkat çekerek, çeşitli illerde mutasyonu keşfetti.

Doğu Afrika , sağlık yetkililerinin mevcut aşıların yeni türe karşı işe yarayacağına "ikna olmaya devam ettiklerini" söylüyor.

İngiltere'de Son Durum Ne?

İngiltere'nin güneydoğusunda koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni türü keşfedildi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu aktarılmıştı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, corona virüsün mutasyona uğramış hali olan yeni türünün kontrolden çıktığını paylaşmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde gece yarısı yaptığı açıklama ile Türkiye'den 4 ülkeye uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı. İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlar geçici olarak yapılmıyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.