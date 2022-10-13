Yeni Bir Kötü Amaçlı Yazılım Whatsapp Hesaplarını Hedefliyor

Araştırmacılar, YoWhatsApp adlı popüler WhatsApp mesajlaşma modunun yeni bir kötü amaçlı sürümünü keşfetti. Resmî uygulamanın sunmadığı özelliklere sahip olduğu için oldukça popüler olan bu mod, pek çok kötü amaçlı yazılımı beraberinde getiriyor ve kullanıcıların telefonlarından işlemler gerçekleştirebiliyor.

Dünya'nın dört bir yanındaki kullanıcılar son iki ayda bu tehditten etkilendi ve bunların %27'si META (Orta Doğu, Türkiye, Afrika) bölgesinde gerçekleşti. Etkilenen kullanıcıların %9'unun ise Türkiye'den olduğu açıklandı.

Bahsi geçen kötü amaçlı mod, popüler Snaptube uygulamasıyla tanıtıldı ve Vidmate aracılığıyla dağıtılıyor. Bu, modun kullanıcılar tarafından daha az şüpheli görünmesini sağlıyor ve kurbanların modu indirmelerine neden oluyor.

YoWhatsApp Kurbanlarına Ne Vaat Ediyor?

WhatsApp, Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan en popüler mesajlaşma programlarından biri olsa da kullanıcıların tamamı ana uygulamanın sunduğu özellikleri yeterli bulmuyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar sohbetlerinde özel arka planlar ve yazı tipleri kullanmak, toplu mesajlaşma veya belirli konuşmaları şifreyle koruma altına almak gibi daha fazla seçenek sunan WhatsApp modlarını indirmeyi tercih ediyor.

Söz konusu WhatsApp modunu kullanmak için kullanıcıların önce kendi uygulama hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor ancak vaat edilen yeni özelliklerle birlikte kullanıcılar kötü amaçlı yazılımları da cihazlarına davet ediyor. Saldırganlar kurbana virüs bulaştırdıktan sonra cihazlarına kötü amaçlı dosyaları indirip çalıştırıyor ve resmî WhatsApp uygulamasında hesap anahtarlarını ele geçiriyor.

Eğer bu tarz bir mod veya ekstra bir WhatsApp uygulaması olduğunu iddia eden bir uygulama indirdiyseniz derhâl silmeniz öneriliyor.