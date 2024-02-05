Yeni Call of Duty Oyunu, Açık Dünya Hikaye Anlatımına Sahip Olacak!

Insider Gaming'in aktardıklarına göre Call of Duty serisinin yeni oyunuyla birlikte seride ilk defa bir oyunda çizgisel bir hikâye modu yerine açık dünya oynanış deneyimi sunulacak.

Söylentilere göre serinin yeni oyununun açık dünyası, bu zamana kadarki Call of Duty oyunlarında gördüklerimize kıyasla Far Cry'a daha benzer olacak. Oyuncular etrafta dolaşmak için araçları kullanabilecek ve bir noktadan diğerine gitmek için hızlı seyahat sistemini kullanabilecekler.

Call of Duty Black Ops Gulf War'dan Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Mod özelinde ne kadar çizgisel görev olacağı henüz belli olmasa da kaynaklar bazı çizgisel görevlerin de oyuna entegre edileceğini doğruladı.

Raven Software tarafından geliştirilecek olan senaryo modu (çoklu oyuncu ve zombiler Treyarch Games tarafından ele alınacak), ekibinizin bir parçası olacak Adler de dâhil olmak üzere bazı Black Ops karakterlerinin geri dönüşüne olanak tanıyacak.

Şu anda Ekim 2024'te piyasaya sürülmesi öngörülen Call of Duty Black Ops Gulf War, Black Ops serisinin altıncı oyunu olacak.

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