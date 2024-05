Yeni Call of Duty Oyunu Hakkında Şaşırtan İddia: Hangi Konsollara Gelecek?

Heyecanla beklenen Call of Duty Black Ops 6 oyunu için yeni nesil konsollara sahip olmayan veya satın alma imkanı bulamayan oyunculara büyük bir fırsat var. Yeni sızıntılara göre PlayStation 4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollar için de satışa sunulacak.

Sızıntılar, oyunun geliştiricisi Treyarch'ın Black Ops 6'yı eski nesil konsollarla uyumlu hale getirmek için ek çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor. Bu sayede, oyunu daha geniş bir kitleye ulaştırmak ve satışları artırmak mümkün olacak.

Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı şaşırtıcı görsel, Call of Duty: Black Ops 6'nın PlayStation 4 gibi eski nesil konsollar için de ön siparişe sunulabileceğini ortaya koyuyor. Paylaşılan görselde GameStop tarafından verilen ön sipariş bilgilerini görebiliyoruz. Bu bilgilere göre, Black Ops 6 için PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PlayStation 4 olmak üzere üç farklı konsol seçeneği mevcut.

Insider Gaming, bu görselin kaynaklarının doğruladığını ve Black Ops 6'nın son nesil konsollara geleceğini söylüyor. Görselde Xbox One'dan bahsedilmiyor, ancak Xbox Series X/S versiyonunun Xbox One sahipleri için çapraz nesil desteği sunacağı da belirtiliyor.

NEW: GameStop has listings for Call of Duty: Black Ops 6 preorders, and it mentions a PS4 version



Looks like BO6 will be on last-gen still



Source: Reddit | u/Oufp4 pic.twitter.com/v5DtNcp3lV