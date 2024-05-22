Yeni Call of Duty Oyunundan İlk Fragman Sızmış Olabilir!

Yeni Call of Duty oyunu olacak olan Call of Duty Black Ops 6'ya yönelik meraklı bekleyiş sürerken bugün oyuna dair ilk fragman sızmış olabilir.

Call of Duty: Black Ops 6'nın ilk fragmanın yer aldığı öne sürülen yeni bir web sitesi ortaya çıktı. 'thetruthlies.com' isimli bu web sitesinde eski tip bir televizyon ve televizyonun ekranında yeni Call of Duty oyununa dair bir fragman olduğu söylenen video yer alıyor.

Sızdığı İddia Edilen Videoda Neler Yer Alıyor?

TV ekranındaki videoda kimliği belirsiz ajanların gece saatlerinde federal bir bölgeden geçtiklerini görüyoruz. Bu bölgenin daha sonra Rushmore Dağı olduğu ortaya çıkıyor ve Rushmore Dağı'nın yüzlerine 'gerçek yalan söylüyor' yazılı pankartlar asılırken, dördüncü bir pankartta da yakın zamanda Call of Duty'nin tanıtımında ortaya çıkan kurt sembolü yer alıyor.

Üstelik sitede yer alan TV ile etkileşime geçilebiliyor. Güç düğmesini kullanarak TV'yi kapatırsanız, arka planda önsezili, titreşimli bir müzik çalmaya başlıyor.

Eğer kanallar arasında gezinirseniz, altı adet kanal olduğunu göreceksiniz. Bu Black Ops 6'ya işaret ediyor olabilir. Ayrıca 'REC' tuşuna basmak, o anda oynatılmakta olan videoyu indirmenize olanak tanıyor.

Şimdilik bilinen başka bir detay yok ve tüm bunlar Call of Duty: Black Ops 6 ile ilgili de olmayabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.