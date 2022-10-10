Yeni Call of Duty Oyunu Telefon Doğrulamasını Zorunlu Kılacak

Call of Duty: Modern Warfare II, oyuncuları eylemlerinden sorumlu kılmak için oyunu oynamak adına Battle.net'te bir telefon numarasıyla kaydolmalarını gerektirecek. Oyun bu ayın sonunda 28 Ekim'de piyasaya sürülecek.

PCGamer'ın bildirdiğine göre bir Battle.net destek sayfası, yaklaşmakta olan yeni Call of Duty oyununu Overwatch 2 ve 2019 Modern Warfare ile birlikte oynamak için "Battle.net hesabınıza bir telefon numarası eklemenizi gerektiren" üç oyunundan biri olarak listeliyor.

Activision Blizzard Kararın Nedenini Açıkladı

Activision Blizzard'ın SMS Protect adını verdiği telefon doğrulama sistemi, oyuncuların toksik davranışlarını azaltarak, yasaklardan kaçınmak veya hile yapmak için sonsuz yeni hesap oluşturmalarını engellemeyi amaçlıyor. Activision Blizzard'ın destek sayfasında, "Tek bir kişinin oluşturabileceği ücretsiz hesap sayısını sınırlamak, oyuncuların eylemlerinden sorumlu tutulmasına yardımcı olur ve sonuç olarak toksisiteyi ve hileyi azaltır ve tüm oyuncular için olumlu bir topluluk deneyimi sağlar." ifadesi yer alıyor.

Asıl sorun ise SMS Protect'in metin özellikli cep telefonları için tasarlanmış olması ve tüm telefon numaralarına eşit davranmamasından kaynaklanıyor. Ayrı bir Battle.net destek sayfası, "ön ödemeli planları olan cep telefonlarının telefon bildirim hizmetiyle çalışmayabileceğini" belirtiyor. Ayrıca VoIP numaralarıyla da hizmet çalışmıyor. Bu, hizmeti Dünya çapında birçok oyuncu için uygun fiyatlı veya kolayca erişilemeyen faturalı hücresel planlara sahip oyuncularla kısıtlıyor.

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