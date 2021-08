Yeni Call of Duty: Vanguard Detayları Sızdırıldı

Bu yılın Call of Duty’si için duyurulma zamanı yavaş yavaş yaklaşıyormuş gibi görünüyor. Geride bıraktığımız zaman zarfında önemli bilginin aktarıldığı yeni oyun bir kez daha gündeme geldi. Call of Duty: Black Ops Cold War Sezon 5 ile yeni Call of Duty: Vanguard detayları ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi sıradaki oyun ile ilgili sızıntılar ilk olarak ModernWarzone tarafından ortaya atılmıştı. Bir kez daha İkinci Dünya Savaşı dönemine gideceğimiz oyunun Call of Duty WWII: Vanguard kod adıyla Sledgehammer Games tarafından geliştirilmekte olduğunu öğrenmiştik. Ne var ki bu defa, büyük savaşın bitmediği alternatif bir çizgide ilerleyeceği, haliyle oyunda 1950’li yıllara dair birçok ara sahnenin olacağı da söylenmişti.

Henüz Activision ve Sledgehammer Games tarafından resmi bir açıklama yapılmaz iken, bir süre önce Activision Blizzard tarafından gerçekleştirilen finansal konferans sırasında, yeni oyunun PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için çıkacağı onaylanmıştı.

Şimdilik beklenen duyurunun ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir tarih verilmiş değil, ama bu hafta içerisinde başlayan yeni Call of Duty: Black Ops Cold War sezonunun verilerinin inceleme altına alınması ile yeni oyuna dair iki farklı kaynaktan önemli detaylar ortaya döküldü.

Yeni Call of Duty: Vanguard Detayları Neler?

The Cheeseburger Boys tarafından sızdırılan bilgilere bakılırsa, Call of Duty: Vanguard yeni oyunun resmi adı olacak iken, Standart, Cross-Gen Bundle ve Ultimate Edition olmak üzere üç farklı sürüm ile satışa sunulacağı da netleşti diyebiliriz. Buradan anlayabileceğiniz üzere, PlayStation 4 veya Xbox One için satın alan oyuncuların platform tercihleri doğrultusunda PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonlarına yükseltme yapmaları ücretsiz olmayacak. Bununla birlikte, Ultimate Edition satın alanların açık beta testine erken erişimleri de mümkün olacak.

İkinci kaynak olarak Tom Henderson tarafından sızdırılan diğer bilgilere de bakacak olursak, 5 Kasım 2021 tarihinde satışa sunulacağına işaret edilen Call of Duty: Vanguard’ın çıkış gününde yirmi dört haritanın bulunacağı ve aynı Battlefield 2042’de olduğu gibi değişken hava koşullarının olacağı söylenmiş. Yeni oyunun içeriğinde bulunacak olan Zombies ise Treyarch tarafından geliştiriliyormuş. Dahası ise Henderson, yeni oyuna dair bir de ekran görüntüsü sızdırmış. Aşağıdan göz atabileceğiniz bu görselin Battle Pass sistemine ait olduğu tahmin edilir iken, Lucas, Polina ve Wade operatörleri için kostüm seçenekleri, bu operatörlere ait silahlar, çifte deneyim puanı, farklı silah kaplama seçeneklerinin bulunduğu Frontline Weapons Pack, Night Raid Mastercraft gibi detayları da görebiliyoruz.

Geçmişte de olduğu gibi bu detaylara yine söylenti olarak bakmakta fayda var. Ancak resmiyet kazanmaları için fazla bir süre beklememize gerek olmayacak gibi görünüyor. Öyle ki, yine birçok farklı kaynak tarafından işaret edilene bakılırsa Call of Duty: Vanguard 19 Ağustos 2021 Perşembe günü duyurulacak. Gelişmeleri takipte olacağız.