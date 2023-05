Yeni Çok Oyunculu The Last of Us Oyunundan Bilgi Geldi!

Naughty Dog, uzun süredir üzerinde çalıştığı The Last of Us çok oyunculu oyunuyla ilgili bir güncelleme paylaştı ve "oyun için en iyisinin daha fazla zaman tanımak olduğunu fark ettiğini" söyledi. Ayrıca şu anda üzerinde çalışılan yeni bir "yepyeni tek oyunculu deneyim"in de müjdesini verdi.

Naughty Dog'un The Last of Us çok oyunculu projesinin başlangıçta The Last of Us Part 2'nin bir parçası olması planlanıyordu ancak stüdyo 2019'da bu iki yapımı birbirinden ayırdığını duyurmuştu. O zamandan bu yana, çok oyunculu oyunla ilgili güncellemeler oldukça azaldı. Naughty Dog 2021'de "üzerinde çalışıyoruz" onayını verdi ve ardından geçen yıl 2023'te daha fazla bilgi verileceği sözünü verdi.

Naughty Dog'dan Neil Druckmann, Ocak ayında stüdyonun "bu yılın ilerleyen zamanlarında" oyun hakkında daha fazla bilgi paylaşma niyetini yineledi ancak geliştiriciden gelen yeni bir açıklama, 2023'te bu tanıtım planlarının şu anda askıda olabileceğini gösteriyor.

Stüdyo İlerleyen Zamanlarda Oyuna Dair Daha Fazla Detay Verecek

Naughty Dog, Twitter'da paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birçoğunuzun The Last of Us çok oyunculu oyunumuz hakkında daha fazla şey duymak için sabırsızlandığını biliyoruz. Stüdyomuzun şimdiye kadar yaptığı işten inanılmaz derecede gurur duyuyoruz ancak geliştirme devam ettikçe, oyun için en iyisinin daha fazla zaman vermek olduğunu fark ettik. Ekibimiz proje üzerinde ve yepyeni bir tek oyunculu deneyim de dâhil olmak üzere geliştirilmekte olan diğer oyunlarımız üzerinde çalışmaya devam edecek. Yakında daha fazla detay paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

Peki sizin yeni Naughty Dog oyunlarından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.