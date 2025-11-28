Jesse Faden Geri Dönüyor! Yeni Control Oyunu Ortaya Çıktı

Görünüşe göre The Game Awards şovunda gerçekleşecek duyurulardan bir tanesinin sinyali önceden verilmiş olabilir. Uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan Control devam oyunu CONTROL Resonant, sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Remedy Entertainment, muhteşem gecede oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor olabilir.

Yeni Remedy Entertainment Projesi Ortaya Çıktı: CONTROL Resonant

Orijinal Control, 2018 yılındaki E3 fuarı sırasında duyurulmuş ve 2019 yılının Ağustos ayında da PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Devam oyunu ise 2022 yılının Kasım ayında ortaya çıkmış ve bu yılın Mart ayında tam geliştirilme aşamasına geçilmişti. Görünüşe göre resmi duyuru için beklenen zaman geliyor. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi sayfasında ortaya çıkan CONTROL Resonant, Finlandiya menşeli geliştiricinin avukatları tarafından yapılmış. Yani söz konusu gelişme bir söylentiden ibaret değil.

Yıllar önce kayıplara karışan kardeşi Dylan'ı bulmak için Federal Bureau of Control merkezine gelen Jesse Faden, beklenmedik bir olay ile yönetici konumuna yükseliyordu. Sonrasında ise bir yandan binayı istila eden Hiss ile mücadele edip, bir yandan da kafasındaki soru işaretlerine cevap bulmaya çalışıyordu. Hikayesi ve oynanışı ile beğeni toplayan oyun için yayınlanan genişleme paketlerinden AWE ile Alan Wake dünyasına bağlantılı kurulmuş ve Remedy Connected Universe oluşturulmuştu.

Daha sonradan çıkan Alan Wake 2 ve beklentileri karşılayamayan FBC: Firebreak ile bu evren genişletilmişti. Ayrıca Alan Wake 2 genişleme paketi The Lake House ile Control devam oyununa da bağlantı kurulmuştu. CONTROL Resonant ise büyük ihtimalle devam oyununun nihai adı olacak. Diğer yandan, Annapurna ile Remedy Entertainment arasında imzalanan ortaklık anlaşması bağlamında hazırlanacak dizi veya film projesi olma ihtimalini de hesaba katmak lazım.

Söz konusu bu sürpriz gelişmenin neye işaret olduğunu The Game Awards şovunda öğrenecek olabiliriz. Önceki yıllarda stüdyonun önemli ismli Sam Lake, Geoff Keighley ile birçok kez bir araya gelmişti. Yani muhtemel bir duyurunun hayli güçlü ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.