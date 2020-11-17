Yeni Cyberpunk 2077 Oynanış Videosu Yayınlandı

Oyun sektörüne hem detayları hem erteleme haberleri hem de erteleme haberlerinin ardından geliştiricilerin aldığı ölüm tehditleri ile damga vuran Cyberpunk 2077 için artık bir aydan bile az bir zaman kaldı. Yakın bir zaman önce karakter özelleştirme sistemi hakkında da detaylı bilgiler edinmiştik. Bunun üzerinden çok geçmeden yeni Cyberpunk 2077 oynanış videosu da yayına verildi.

CD Projekt RED tarafından geliştirilmiş olan oyun, 2012 yılının Mayıs ayında duyurulmuştu. Bir paralı asker olan V rolünde, kendi içinde altı farklı sosyo-ekonomik bölgeye ayrılmış olan Night City adı verilen bir şehre gideceğiz. Acımasız çeteler, zengin banliyöler, kurumsallaşmış dev suç örgütleri, bilgisayar korsanları, transhümanist idealler, yolsuzluk ve neredeyse her şeyin kör edici neonlar ile bir araya geldiği ve açık dünya oynanışın sunulacağı oyunda, modifikasyonları ve güçlendirmeler ile özelleştirilebilir paralı asker V rolünde olacağız. Birinci kişi bakış açısından oynanan Cyberpunk 2077 oyununda, yetenek açma ve uzak mesafeli silahlar ve yakın mesafeli çatışmalar için seçenekler olacak.

PC, mevcut ve yeni nesil konsollar ve Stadia için geliştirilmiş olan yeni CD Projekt RED oyunu, 10 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacak. Beklemek ile geçirdiğimiz süre zarfında oyunun tanıtımları tam gaz devam ediyor. Elbette bu tanıtımlar sabırsızlığımızın iyiden iyiye azalmasına neden oluyor. Hatta 19 Kasım 2020 Perşembe günü TSİ 21:00 sıralarında Night City Wire: Beşinci Bölüm yayını ile yeni yeni detayları bizlere sunacak. Bunun öncesinde, Cyberpunk 2077 için yeni bir oynanış videosu daha gösterildi.

Cyberpunk 2077 Oynanış Videosunu Kaçırmayın!

Bir Alman televizyonunda gösterilen video, bir dakikadan az biraz fazla uzunlukta. İçerik olarak büyük bir çoğunluğunda Night City sokaklarını, şehrin farklı noktalarını ve yapay zeka karakterlerini görme fırsatımız oluyor. Dahası ise oyunda sunulacak olan detaylı karakter özelleştirme ekranına ve E3 2019 fuarındaki Microsoft sunumunda sahneye çıkışı ile bizleri heyecanlandıran Keanu Reeves de kısa süreli de olsa karşımıza çıkıyor.

— Cyberpunk 2077 Countdown (@CP2077Countdown) November 15, 2020

Yeni oynanış videosu sizce nasıl görünüyor? Genel olarak sunumu nasıldı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.