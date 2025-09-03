Uzun süredir merakla beklenen Dying Light: The Beast'in sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Dying Light: The Beast kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.

Dying Light: The Beast'in Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri

Windows 10 veya üzeri İşlemci: Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 5800X

Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 5800X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1060 / AMD Radeon 5500 XT / Intel ARC A750

Dying Light: The Beast'in Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri

Windows 10 veya üzeri İşlemci: Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 7700

Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 7700 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 TI / AMD Radeon 6750 XT / Intel ARC B580

Dying Light: The Beast Kaç GB?

Dying Light: The Beast'in yüklenebilmesi için en az 70 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Dying Light: The Beast Türkiye Fiyatı

Steam Fiyatı: 44,99 dolar (1.852 TL)

44,99 dolar (1.852 TL) Epic Games Store Fiyatı: 1.738 TL

1.738 TL PlayStation Fiyatı: 2.799 TL

2.799 TL Xbox Fiyatı: 2.269 TL

Dying Light: The Beast Nasıl Bir Oyun?

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Dying Light: The Beast, hayatta kalma ve korku türlerinde bir oyundur. 13 yıl boyunca çeştili deneylere maruz kalan Kyle Crane, bir yolunu bulup laboratuvardan kaçmayı başarıyor.

Kyle, bu deneyler nedeniyle hem insan hem de zombi DNA'sı taşımaya başlıyor. Oyundaki amaç ise kendisini bu hâle getiren kişiden intikam almak isteyen Kyle'ye yardım etmek. Oyuncular, çatılardan atlayarak, borulara tırmanarak ve engellerin üzerinden atlayarak zombi dolu şehirde hızla hareket edebilecek.

Birinci şahıs bakış açısıyla oynanacak oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op desteği de bulunacak. Dolayısıyla Dying Light: The Beast, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında da yer alacak. Oyunun Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olacağını da belirtelim.

Dying Light: The Beast Çıkış Tarihi

En iyi zombi oyunları arasına katılmaya hazırlanan Dying Light: The Beast, 19 Eylül 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak. Oyun şu anda bilgisayar ve konsollar üzerinden ön sipariş verileibliyor. PC sürümü Steam ve Epic Games Store'da mevcut.