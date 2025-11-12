Yeni Elden Ring Nightreign İçeriği Duyuruldu: The Forsaken Hollows Geliyor

Geçtiğimiz günlerde finansal konferansını gerçekleştiren FromSoftware çatı şirketi Kadokawa Corporation, yeni Elden Ring Nightreign içeriği için çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı. Sadece birkaç gün sonrasında gerçekleştirilen State of Play Japan sırasında da resmi duyuru geldi.

Elden Ring Nightreign İçeriği Önümüzdeki Ay Geliyor

Elden Ring Nightreign için yayınlanacak olan ilk yeni genişleme paketinin adı The Forsaken Hollows olacak ve 4 Aralık 2025 tarihinde oyuncular ile buluşacak. Bizi The Great Hollow isimli yeni bir bölgeye götürecek olup, iki yeni oynanabilir karakteri oyuna dahil edecek. Bunlardan Scholar, Lands Between diyarından bir öğretim görevlisi iken Undertaker ise Nightlord'u bertaraf etme yetkisi verilmiş bir başrahibe oluyor. Bu iki yeni karakterin yanı sıra, iki yeni ana düşman ile yapacağımız mücadeleler de bizi bekleyecek.

Hemen aşağıdan göz atabileceğiniz fragmanda, genişleme paketi ile ziyaret edebileceğimiz yeni mekanları görebiliyoruz. Ayrıca Nightfarer karakterleri, kullanacakları büyüler ve silahlar ile yeni karakterlerimiz ve karşımıza dikilecek olan ana düşmanlar da sahne alıyorlar. Bizleri heyecan verici ve bir o kadar da zorlu bir deneyimin beklediğine şüphe yok diyebiliriz.

The Great Hollow isimli yeni bölgeye de değinen FromSoftware, ilginç harabelerin ve tapınakların yanı sıra kadim insanlardan kalanları temsil eden kutsal kulelerin ve lanetli olup da pis ve zehirli hava yayan bir kristalin bulunduğu bir yer olarak tanımlanıyor. Elbette etrafta dolaşırken dikkatli olmakta fayda var. Çünkü, neticede bir FromSoftware içeriği oynayacağız ve her an içine düşebileceğimiz bir tuzak da bizi bekliyor olabilir.

Eğer The Forsaken Hollows içeriğini çıkışından önce satın alırsanız, Elden Ring Nightreign dijital sanat kitabı ve mini müzik albümü hediyeniz olacak. Ne var ki albümdeki müzikleri, cihazınıza indireceğiniz uygulama üzerinden dinleyebileceksiniz.