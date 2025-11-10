FromSoftware'den Elden Ring Hayranlarına Müjde

Başlangıçta oyuncular şüpheli bir yaklaşımda bulunmuş olsalar da Elden Ring Nightreign, beklenenin üstünde ilgi gördü. Bu durum, FromSoftware çatı şirketi Kadokawa tarafından da teyit edildi. Yakın bir zaman önce gerçekleştirilen ile sıradaki indirilebilir içeriğin hazırlık aşamasında olduğu da müjdelendi. Hatta çıkış aralığı bile belirlenmiş.

Yeni Elden Ring Nightreign Genişleme Paketi Ne Zaman Gelecek?

Raporda belirtilene göre, geliştirilme aşamasında olan birden fazla proje var. Bunlardan yeni Elden Ring Nightreign içeriğinin mevcut finansal yılın bitiminden önce yayınlanacağı söyleniyor. Bu da 31 Mart 2026 tarihinden önceki bir zamana denk geliyor. Diğer yandan 2026 yılında Switch 2 için çıkması beklenen Elden Ring Tarnished Edition ve The Duskbloods da stüdyonun gündemindeki diğer oyunlar oluyor.

Geriye dönük hatırlatma yapmak gerekirse, bir önceki finansal konferans ile Elden Ring Nightreign satış rakamının beş milyonu aştığı açıklanmıştı. Beklenenin üzerinde sergilenen performans karşısında, bu oyunun yanı sıra Elden Ring ve genişleme paketi Shadow of the Erdtree için satışların daha da arttırılması hedefleniyor.

Mayıs ayı içerisinde oyuncular ile buluşan yan Elden Ring oyunu, bizi Limveld diyarına götürüyor. Karanlığın laneti ile çürüyen bu diyardaki her bir görev, oyun içi süreyle üç günü kapsıyor. Birinci seviyedeki Night Farer olarak başlıyor olup, gece çökmeden önce keşif, yağma, düşmanlar ile çatışma ve görevleri tamamlama yolu ile güç kazanmak durumundayız. Üçüncü günün sonunda ise büyük bir düşman ile yapacağımız zorlu bir çatışma bizi bekliyor.

Diğer yandan ana oyunun Tarnished sürümü, Knight of Ides ve Heavy Knight adıyla iki yeni sınıfı oyuna ekliyor. Ayrıca dört yeni zırh seti, binek hayvanımız Torrent için üç farklı görsel özelleştirme seçenekleri ve dövüş ve silah teknikleri ile daha gelişmiş bir deneyim bizi bekliyor. FromSoftware tarafından söylenene göre bu sürümün içerikleri, bir indirilebilir içerik paketi ile PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series versiyonlarına da eklenecek.