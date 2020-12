Yeni Epic Games Store Ücretsiz Oyunu İndirmeye Açıldı

Yeni Epic Games Store ücretsiz oyunu da kendisini gösterdi. Cities: Skylines sonrasında, yeni ücretsiz Epic Games Store oyunu Oddworld: New 'n' Tasty oldu. Hemen indirmeyi unutmayın.

Geçtiğimiz hafta içerisinde iki Obsidian Entertainment oyununu ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunmuş olan Epic Games, bu hafta itibarıyla vereceği oyunu GİZEMLİ OYUN olarak listelemişti. Bu elbette biz oyuncular için merak uyandırıcı bir durumdu. Böylesi bir listelemeyi genellikle bomba etkisi yaratacak bir durum söz konusu olacağı zaman yapıyor Amerika menşeli şirket.

Bizleri heyecanlandıracak haberin verilmesi ise fazla gecikmemişti. Öyle ki Epic Games, dijital PC oyunu satış mağazası üzerinden bu haftadan itibaren her gün bir ücretsiz oyunu oyuncuların beğenisine sunacağını müjdelemişti. Yani iki hafta içerisinde her bir tane olmak üzere toplamda on beş oyunu ücretsiz olarak kütüphanemize ekleyebileceğiz.

Yeni Epic Games Store Ücretsiz Oyununu Kaçırmayın

Bildiğiniz gibi dün bu on beş gizemli oyunun ilki Cities: Skylines olarak karşımıza çıkmıştı. Bugün ise sıradaki oyun açıklandı. Önümüzdeki yirmi dört saatlik süreçte Oddworld: New 'n' Tasty oyununu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Peki nasıl bir oyundur bu Oddworld: New 'n' Tasty? Gelin isterseniz kısaca detaylarına bir bakış atalım ve bakalım neymiş bu oyun?

Oddworld: New 'n' Tasty

Just Add Water tarafından geliştirilmiş ve Oddworld Inhabitants tarafından da yayınlanan platform tarzındaki bulmaca içerikli aksiyon oyunu, 2015 yılında satışa sunulmuştu. Hikayesi yine Abe karakterinin başından geçenleri anlatıyor. Bir zamanlar Oddworld’ün en büyük et işletme tesisinde yerleri temizleyen karakterimiz, patronunun atıştırmalık et serisi üretimiyle ilgili gizli planlarını keşfediyor. Tehlikeli olan ise, köle işçileri olan RuptureFarms Tasty Treats üretim malzemesi olarak kullanılacaktır. Kaçış için zamana karşı yarışa giren Abe için bu kaçış, sadece bir başlangıç olacak. Çünkü kaderi ile yüzleşeceği bu yolculukta çok daha büyük tehlikeler ile burun buruna gelecek.

Yenilenmiş görselliğin ve seslerin yanı sıra, iki eski tarz kontrol şeması gibi seçenekleriniz de olacak. Bu iki şema Abe’in hareketlerini sıkılaştırarak zıplayışları daha da kolay hale getiriyor. Ayrıca, tercihen kontrolleri size en rahat gelecek şekilde düzenleyebilmeniz de mümkün oluyor.

Yarın TSİ 19:00'a kadar buradan Oddworld: New 'n' Tasty oyununu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacaktır.