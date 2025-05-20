Kratos Olmadan God of War Olur Mu? Alışmak Zorunda Kalabiliriz

2005'te çıktığından beri God of War denince akla ilk gelen şey Kratos oldu. Serinin 20. yılı geride kalırken oyunun efsanesi de yavaş yavaş seriden elini eteğini çekmeye hazırlanıyor olabilir.

2018'de çıkan reboot oyunuyla birlikte Kratos'un yanında Atreus da sahneye çıkmıştı. 2022'deki Ragnarök'te ise ikisi arasında geçiş yapılabiliyordu. Bu da Atres'un artık resmi bir karakter olduğunu kanıtlayan en büyük etkendi. Yeni oyunda ise Kratos'un hiç olmayacağı ve hikayenin artık Atreus üzerinden devam edeceği konuşuluyor.

Kratos'un Hikayesi Bitti Mi?

Oyunun sıkı takipçileri, Kratos'un hikayesinin bitme ihtimalini düşünmek bile istemiyor. Yunan mitolojisiyle başlayıp sonradan Aesir tanrılarının (İskandinav) dünyasına adım atan karakterimizin hikayeyi devredecek bir oğlu var.

Daha önceki senaryolarda yeni oyunun Mısır'da geçeceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak Santa Monica Studio, yeni bir oyunu doğrulamadığı gibi bu senaryoyu da doğrulamadı.

Stüdyonun arkaplanda yeni bir projeyle uğraştığı biliniyor. Ancak söylentilere göre sıradaki yapım; büyük bir oyundan ziyade bir yan hikaye projesi olabilir. Bu da Kratos'un tamamen kenara çekilmeden, ama biraz arka planda kalacağı bir oyun anlamına geliyor.

Miles Morales Tarzı Atreus Hikayesi

Hayranlar, serinin asıl yüzü olan Kratos'un vedasını kolay kolay kabullenmiyor. Oyun tarihine damga vuran bu karakterin, sadece bir geçiş hamlesiyle kenara alınması çoğu kişiye göre büyük risk. Reddit'teki kullanıcılar ise seriye yeni bir soluk getirmek için Miles Morales tarzı bir yan hikaye veya DLC çıkarılmasını destekliyor.

Siz Kratos olmayan bir God of War evrenine adım atmak ister miydiniz yoksa "Kratos'suz God of War olmaz" diyenlerden misiniz? Yorumlarda buluşalım.