God of War'ın Kratos'u "Oğlu" Atreus İçin Övgüler Yağdırdı

Kratos'u seslendiren Christopher Judge, God of War serisinin 20. yılı için düzenlenen özel panelde ilk oyundaki Atreus'un halinden bahsederken duygulandı. Hatta sonradan esprili bir dille aralarındaki "baba-oğul" ilişkisine vurgu yaptı. Neticede yıllar hızla geçip gitti ve bir çocuk olarak sete giren ve yine çocuk olması hasebiyle kendini bir türlü role tam anlamıyla atamayı başaramayan Sunny Suljic artık genç bir adama dönüşmüştü.

Panelde sonradan Ragnarok kayıtları geldi ve Atreus'un yıllar içindeki değişimine göz kırpıldı. Judge bu anları gülümseyerek seyretti ve şöyle dedi:

2018'de dikkatini 30 saniyeden fazla tutamıyorduk. Ama yıllar içinde o küçük çocuk gidip yerine rolüne çalışarak gelen, notları olan ve setteki herkesi şaşırtan bir oyuncu geldi. Bambaşka bir p** kurusu olmuş bu!

Suljic ise ilk oyundaki performansıyla Ragnarok arasındaki farkı kendi sözleriyle anlattı:

İlk oyunda karakteri sevsem de duygusal olarak tam anlamıyla içinde değildim. Ama Ragnarok'ta her şeyi daha derin hissettim.

God of War Oyunlarına Remaster Gelecek Mi?

20. yıla özel olarak bütün karakterler bir araya geldi ve eğlenceli anlara beraber imza attılar. Videonun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Öte yandan, panelde oyuncuların nicedir merak ettiği remaster konusuna da değinildi. Bu haber oyuncuları bir nebze üzecek, çünkü 20. yıla özel olarak herhangi bir remaster planı düşünülmemiş.



PlayStation şu sıralar hayranların gönlünü hoş tutmak üzere yeni içerikler ekliyor. Bunlar arasında God of War Ragnarok için yeni kostümler var. Üstelik koleksiyonculara ve meraklılarına özel Jörmungandr peluşları da piyasaya sürülmüş.

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