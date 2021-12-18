Yeni Google Drive Politikası ile Dosyalarınız Kilitlenebilir

Google Drive politikası güncelleniyor. Yeni politikanın geçerli hale gelmesi ile Google'ın bulut depolama hizmetini kullanan kişilerin bazı dosyalarına erişim kısıtlaması gelebilir.

Şirketin yeni bir blog gönderisinde yer vermiş olduğu bilgilere göre Google, bulut depolama hizmetinde barındırılan ve hizmet şartlarını ihlal eden ya da Drive politikasına uygun olmayan dosyaları belirlemek için aktif adımlar atmaya başlıyor.

Şirketin yeni politikasına göre işaretlenen dosyalara erişim kısıtlaması gelecek. Bu da artık işaretlenen dosyaların başka kişiler ile paylaşılamayacağı ve dosyaların sahibi dışında herkesin elinden erişim izninin alınacağı anlamına geliyor.

Şirket, alınan yeni kararın Google Drive'da barındırılan dosyaların sahiplerinin dosyaların durumu hakkında daha ayrıntılı bilgilendirilmesine yardımcı olurken aynı zamanda bulut depolama hizmetinin kötüye kullanımının önüne geçilmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni Google Drive Politikası Ne Anlama Geliyor?

Google'a göre hizmetin politikasında yapılan değişikliğinin altındaki neden, hizmetlerinin kötüye kullanılmasına karşı bir tür önlem almak. Şirketin kötüye kullanımdan kastı ise siber suç faaliyetlerinden (bulut depolama hizmetinde kötü amaçlı yazılım barındırma, kimlik avı vb.) çocukları tehlikeye atabilecek herhangi bir içeriğe kadar her şey olabilir.

Şirket, politika ihlali oluşturan dosyaları tespit ettikten sonra içeriğinin inceleneceğini ve içeriğe erişimin kısıtlanması, kaldırılması ve kullanıcının diğer Google hizmetlerine erişiminin sınırlandırılması ya da tamamen sonlandırılması dahil olmak üzere çok çeşitli işlemlerin uygulanabileceğini ifade etti.

Google ayrıca sanatsal, eğitimsel, bilimsel temelli istisnaların da olabileceğini söyledi. Bu, bazı dosyaların kapsam dışında kalabileceği anlamına geliyor.

Bu karar uygulamaya geçirildiğinde bazı kullanıcıların dosyalarının nedensizce erişime kapatıldığı da dahil olmak üzere pek çok senaryonun gerçeğe dönüşebileceğini de unutmamak gerekiyor. Bu nedenle şirketin söz konusu planını hayata geçirmeden önce uzun uzadıya bir test sürecinden geçmesi, kararı uygulamadan önce üzerinde bir kez daha düşünmesi büyük önem taşıyor.

Şirketin yeni Google Drive politikası hakkındaki blog yazısında dosyası haksız yere kısıtlanan kişilerin uygulanan gereksiz kısıtlama ile ilgili talepte bulunabileceği bilgisi yer alıyor ancak sürecin ne kadar iyi bir şekilde yönetileceği, kullanıcılara anında geri dönüş sağlanıp sağlanamayacağı elbette ki şimdilik büyük bir soru işareti.