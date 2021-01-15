Canon Uydusuyla Uzaydan Fotoğraf Çekebilirsiniz

Canon uzaydan fotoğraf çekmenize izin veriyor. Geçtiğimiz gün CES 21 fuarında tanıtımı yapılan CE-SAT 1 mikro uydusu, belirli konumlarından uzaydan görmenize ve fotoğrafını çekmenize olanak sağlıyor.

Astrofotografide Dünya'ya bağlı kameranızı gökyüzüne doğru çevirerek yıldızları inceleyebilirsiniz, ancak hiç tam tersini yapmak istediniz mi? Bir kamerayı uzaydan Dünya'ya doğrultup bulunduğunuzu noktayı izlemek istiyorsanız Canon'un yeni nesil görüntüleme uydusuyla tanışın.

Canon'un CES 2021'deki fantastik sunumları arasında, kompakt görüntüleme uydularından biri olan CE-SAT-1 yer alıyordu. Astronot Marsha Ivins'in rehberliğinde 500 km yükseklikten New York, San Jose, Black Rock City, Bahamalar, Antarktika, Venedik, Dubai ve Japonya gibi yerlerin fotoğraflarını çekebilirsiniz.

Uydunun kamerasını yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir, çerçeveyi yeniden konumlandırabilir ve çekimlerinizin detaylı koordinatlarını veren meta verilerine erişebilirsiniz: "CE-SAT-1, dünyamızı farklı bir perspektiften görmeyi kolaylaştırıyor ve daha erişilebilir hale getiriyor. Okyanus kirliliğini izlemekten vahşi yaşamı tespit etmeye kadar tüm detayları görebiliriz."

Canon uzaydan fotoğraf çekmenize izin veriyor

Bilinen uydulardan çok daha küçük olan CE-SAT-1 (Canon Elektrikli Uydu) 3720 mm odak uzaklığına sahip Canon Cassegrain teleskopu ve Canon PowerShot S110 ile donatılmış bir Canon EOS 5D Mark III yer alıyor. Tamamen Canon tarafından inşa edilen mikro uydu, 310 millik yörüngeden 3 fitlik yer çözünürlüğü sağlıyor.

Yine de ufak bir hatırlatma yapmak gerekiyor; çektiğiniz fotoğraflar Dünya'nın anlık görüntüsünü yansıtmıyor. Etkileşimli demo önceden çekilmiş görüntüleri kullanıyor. Canlı görüntüler yakalayabilmek için CE-SAT-1'in Dünya'yı saatte yaklaşık 27.000 mil hızla dolaşması gerekiyordu, ancak bu kadar küçük bir uydu için bu mümkün değil.

Canon yaptığı açıklamada, "Yüksek çözünürlüklü görüntülemeyi daha erişilebilir hale getirerek, gezegenimizin daha bütünsel bir görünümünü geliştirebiliriz. Üzerindeki herkes için daha parlak bir gelecek yaratmak için daha iyi kararlar verebiliriz" şeklinde konuşarak şunları söyledi:

"Değiştirilmiş tüketici sınıfı parçalarla üretilen CE-SAT-1 daha hızlı ve daha uygun maliyetli olarak ön plana çıkıyor. CE-SAT-1 sadece Dünya'yu görmemize yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda onu nasıl gördüğümüzü de değiştiriyor."

Uydu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzaydan şehir fotoğrafları çekmek için Canon mikro uydu sitesini ziyaret edebilirsiniz