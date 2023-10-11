Yıllar Sonra Yeni Bir Guitar Hero Oyunu Geliyor!

Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick'in yeni bir Guitar Hero oyununun yolda olabileceğini ima ettiği bildirildi.

Windows Central'ın haberine göre Kotick, Salı günü Activision Blizzard çalışanlarıyla şirket içi bir toplantı düzenledi ve bu toplantıda Microsoft tarafından satın alınması yakın görünen şirketin durumunu tartıştı.

Toplantı sırasında Kotick'in, Microsoft'un teknoloji araştırmalarındaki gücünün Activision'ın oyunlarını üretme biçiminde nasıl iyileştirmelere yol açabileceğini tartışmaya başladığı bildirildi.

Kotick'in "Microsoft'ta gördüğüm şeylerin büyük bir kısmı araştırma" dediği bildiriliyor. Kotick, "Ve olağanüstü alanlarda geliştirme yapıyorlar. Yapay zekâ ve makine öğrenimi yeteneklerinden, veri analitiğinden, grafikler hakkında yeni düşünme yöntemlerinden yararlanabilmek... hepsini hesaba kattığımda yaptığımız iş için sınırsız bir potansiyel görüyorum." diye de ekliyor.

Yeni Guitar Hero Oyunu Microsoft'un Katkılarıyla Gelecek

Kotick daha sonra Activision'ın "bir şirket olarak benzersiz bir konumda olduğunu çünkü tüm video oyunlarında en iyi franchise'lara sahip olduğunu" belirtirken, konuyla ilgili can alıcı noktayı içeren cümleyi söylüyor:

"Guitar Hero'nun ve diğer şeylerin yeniden ortaya çıkması, farklı kaynak türleri olmadan mümkün olmazdı. Dolayısıyla, gelecek için sonsuz olasılıklarımız inanılmaz derecede heyecan verici."

Kotick ayrıca yılın başlarında yapay zekâ teknolojisiyle yeni bir Guitar Hero oyunu yapılabileceğini düşündüğünü söylemişti.

Peki sizin yeni bir Guitar Hero oyunundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.