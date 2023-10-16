Yeni Halo Oyunu Yolda Olabilir!

343 Industries'in bir sonraki Halo oyunu üzerinde aktif olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Halo Infinite'in çıktığı andan bu yana oyunseverler oyuna yeni bir genişleme paketi geleceği beklentisindeydi ancak görünüşe göre 343 Industries'in asıl planları Halo Infinite üzerine değil, yeni bir Halo oyunu üzerine.

Yeni rapor, 'Seasoned Gaming' tarafından sunulan bir oyun podcast'i olan SG Bitcast'ten geliyor ve bu özel bilgi sitenin baş editörü Ains tarafından aktarılıyor.

Yeni Halo Oyununa Dair İddialar Yükseliyor

Seriyle ilgili soru sorulduğunda Ains, 'Unreal ile geliştirilen yeni nesil bir Halo oyunu' üzerinde aktif olarak çalışan bir ekip olduğunu belirtiyor.

2023'ün başında, özellikle de Microsoft'ta 343 Industries'i etkileyen işten çıkarmaların ortasında Halo'nun geleceğiyle ilgili endişeler vardı. Hayranlara Halo'nun bu durumdan etkilenmeyeceğine dair güvence verildi ancak şu anda kimse serinin bir sonraki adımının ne olacağını bilmiyor.

Zaman içinde oyuncu sayısı da inişli çıkışlı bir seyir izliyor ancak Halo Infinite güncellenmeye devam ediyor ve öyle ki serinin e-spor tarafındaki çalışmalar bile arka planda devam ediyor.

Eğer iddialar doğruysa siz yeni Halo oyunundan ne görmek isterdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.