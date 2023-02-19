Yeni Harry Potter Filmi Yolda: Klasik Ekip Geri Dönüyor!

Fantastik edebiyatın en güçlü ve popüler eserlerinden biri olan Harry Potter, şimdiye kadar birçok filme ve oyuna ilham kaynağı oldu. Özellikle 2000'lerde başlayan film serisi ile birlikte popüler hale gelen Harry Potter evreni, hikayenin bitmesinden yıllar sonra geri dönebilir.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Warner Bros. ünlü tiyatro oyunu Harry Potter and Cursed Child'ı beyaz perdeye taşımak istiyor. Bu filmde Harry Potter, Hermonie ve Ron üçlüsünü yeniden görmemiz mümkün olacak.

Film Serisinden 19 Yıl Sonrasını Anlatıyor

Film serisinin 2011 yılında sonlanmasıyla birlikte Harry Potter hikayesi, beyaz perdede duraklama dönemine girdi. Şimdiye kadar Harry Potter'ın klasik hikayesinden uzaklaşan Fantastik Canavarlar ismiyle iki film görsek de bu filmler pek popülerlik kazanmadı.

Öte yandan yeni çıkan Hogwarts Legacy oyunuyla birlikte evrene dair kaliteli bir yapım ortaya konulduğunda hayranların hala ilgi gösterebileceği de ortaya kondu. Warner Bros. bu geri dönüşlerden yola çıkarak uzun yıllardır çeşitli tiyatrolarda sergilenen Harry Potter and Cursed Child oyununu sinemaya taşımak istiyor olabilir.

J.K. Rowling ve John Tiffany tarafından yazılan bir öykü olan Harry Potter and Cursed Child, son kitaptan 19 yıl sonrasını anlatıyor. Harry Potter'ın küçük oğlu Albus Severus Potter'ın yaşadıklarını konu edinen oyunda sevdiğimiz karakterler Hermione Granger ve Ron Weasley geri dönüyor.