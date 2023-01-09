Hogwarts Legacy Şimdiden Steam'in En Çok Satanlarında Zirvede

Gryffindor, Slytherin ve büyücülük okulunun geri kalanını Hogsmeade köyüyle birleştiren yeni Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihini beklediğimiz şu günlerde oyun Steam satış listelerinde Call of Duty Modern Warfare 2 ve FIFA 23 gibi oyunlara kıyasla satışlarda daha önde yer alıyor.

Steam'in kendi verilerine göre henüz çıkmamış olmasına rağmen ön siparişler sayesinde Hogwarts Legacy şu anda Valve'ın mağazasında en çok satan oyun konumunda. İkinci sırada FIFA 23, üçüncü sırada Modern Warfare 2 yer alırken onları Football Manager, Elder Scrolls Online ve Rust takip ediyor.

Hogwarts Legacy için ön sipariş verirseniz, açık dünya oyununun süpürge yolculuğunun yanı sıra, okulun içi ve daha geniş büyücülük dünyası arasında sorunsuz bir şekilde yüklenen Hogwarts Legacy haritasının tamamını görmenin hızlı bir yolu olan Hippogriff bineğine erişebilirsiniz.

Hogwarts Legacy'i Çıkışından 3 Gün Önce Oynamak Mümkün

Hogwarts Legacy'ye erken erişim sağlamanın yolları var, bu da neden Steam'de en üst sıralarda yer aldığını kısmen açıklayabilir. Oyunun Deluxe sürümünü alırsanız oyuna 3 gün erkenden erişebiliyorsunuz ve çıkışa dek bu sürümü almadığınız takdirde 10 Şubat'taki tam lansmana kadar beklemeniz gerekecek.

Hogwarts Legacy karakterlerinin tam kadrosu, kitaplara ve filmlere bazı bağlantıların yanı sıra büyülü açık dünyada size rehberlik edecek yeni yüzler içeriyor ve şimdiden 2023'ün en büyük oyunlarından biri olacak gibi görünüyor.

Peki siz Hogwarts Legacy'i bekliyor musunuz? Oyun hakkındaki beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.