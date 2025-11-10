Sony'den PlayStation 5'e Yeni Bomba

Eğer ortaya atılan iddia doğru çıkarsa, sıradaki Horizon ile G-Star 2025 sırasında tanışabiliriz. NCSoft tarafından geliştirilen oyun, oyuncular tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yaşanan bu gelişme ile heyecan da bir üst seviyeye çıktı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Yeni Horizon ile Tanışma Zamanı İçin Geri Sayım Başladı

Şimdilik kesin bir adı bulunmayan MMO türündeki Horizon, 2023 yılının sonu itibarıyla dolaylı yoldan teyit edilmişti. Unreal Engine 5 ile mobil cihazlar ve PC için geliştirilmekte olduğunu öğrendiğimiz oyunun, 2021 yılında geliştirilmesine başlandığı ve 2023 yılının Eylül ayı itibarıyla da geliştirici sayısının yüz kırka ulaştığı söylenmişti. Görünüşe göre bu hafta içerisinde en nihayetinde karşımıza çıkacak.

MMORPG.com sitesi tarafından aktarılana göre, G-Star 2025 etkinlik alanına üç yüzden fazla oyun istasyonu kurulacak ve içlerinden bir tanesinde de 'yeni MMORPG cephesi' olarak nitelendirilen bir proje gösterilecek. Etkinliğe katılımcıları arasında NCSoft adının da geçmesi, akıllara doğrudan söz konusu MMO Horizon'ı getirdi.

İlk etapta Project H olarak anılıp da adı daha sonradan Project Skyline olarak değiştiril proje, başlarda bir dizi sızıntı ve söylenti ile karşımıza gelmişti. MMORPG.com sitesi raporundaki geliştirilme sürecinin 2021 yılında başladığı bilgisi, daha önceden yayınlanan raporlardaki bilgi ile birbirini tutuyor.

Bu da resmi duyurunun G-Star 2025 sırasında gerçekleşeceği ihtimalini daha da kuvvetlendiriyor diyebiliriz.

Bu noktada ilginç olan şu ki, bu yılın başlarında Güney Kore menşeli MTN tarafından yayınlanan raporda Project Pantera, Project H ve Project J dahil en az üç NCSoft projesinin iptal edildiği bilgisine yer verilmişti. Bunların arasından adı daha sonradan Project Skyline olarak değiştirilen Project H kod adlı projenin, MMO Horizon oyunu olduğu söylenmişti.

Dahası ise söz konusu projenin bu yılın başlarında iptal edildiğinin iddia edilmişti. Ancak bu oyunun, Guerrilla Games tarafından 2022 yılında verilen iş ilanı ile teyit edilen çok oyunculu Horizon ile ayrı olduğunu söylemeden geçmeyelim.