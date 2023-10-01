Yeni Huawei Nova 11 SE ile Tanışın: Tüm Özellikleri ve Lansman Tarihi

Huawei geçtiğimiz aylarda Nova 11 serisini piyasaya sürmüştü. Bu serinin ardından şirketin Çin pazarı için Nova 12 ve Nova 12 Pro üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Bu ay markanın göz bebeği yeni Nove 11 SE'nin tanıtılması bekleniyor. Cihaz, tüm önemli özellikleriyle birlikte TENAA sertifikasyon platformunun veri tabanında yer aldı.

Cihazın teknik özellikleriyle ilgili birçok söylenti bulunmakta. Söylentilerin doğruluğu Ekim'de yapılması beklenen lansmanla teyit edilecek.

Huawei Nova 11 SE Teknik Özellikleri

Cihazın TENAA listesi yalnızca görsellerini gösteriyordu. Ancak daha sonra özellikleriyle güncellendi. Listeye göre cihaz, 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED ekrana sahip ve 10 bit renkleri destekliyor.

Nova 11 SE, 4G bağlantısı sunan bilinmeyen bir 2,4 GHz yonga setinden güç alacak. SoC'ye 8 GB RAM eşlik edecek.

Harmony OS 4.0 önceden yüklenmiş olarak gelecek ve 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle sunulacak. 4.400mAh pil ile desteklenecektir. Cihaz, 3C sertifikasına göre 66W hızlı şarj desteğiyle gelecek.

Selfie'ler için Nova 11 SE, 16 megapiksel selfie kamerasına sahip olacak. Arka tarafta, cihazın 8 megapiksel ve 2 megapiksel kameralarla birleştirilecek 108 megapiksel birincil kamerası olacak.

Nova 11 SE, geçen yıl 1.599 Yuan (~219 $) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen Nova 10 SE'nin yerini alacak. 11 SE’nin de benzer bir fiyatlarda olması bekleniyor.

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