Yeni Hyundai Santa Fe Türkiye'de Türkiye'de Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı Burada!

Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Hyundai, değişen tasarımıyla epey dikkat çeken yeni Hyundai Santa Fe modelini nihayet Türkiye'de satışa sundu. İşte yeni otomobilin öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

Yeni Hyundai Santa Fe Özellikleri

İlk olarak geçtiğimiz yıl yenilenen Santa Fe modelini tanıtan Hyundai, yeni otomobilini kısa bir süre önce Türkiye'de satışa sundu. Adını Amerika'daki Santa Fe şehrinden alan model, eski sürümlerinden daha uzun bir dingil mesafesine sahip olmasıyla aileler için daha konforlu yolculuklar vadediyor. Ön tarafta H formundaki farları ile dikkat çeken araç, keskin ızgara ve çamurluklarıyla sportif görünümünü tamamlıyor.

Geniş iç mekanında 7 kişilik koltuk takımı bulunduran yeni Hyundai Santa Fe, oldukça büyük bir dijital gösterge paneline, ahşap ve deri desenli döşemelere ev sahipliği yapıyor. Neredeyse küçük bir ev hissi verecek kadar geniş ve refah bir iç mekan sunan otomobil, bu özelliğini ikisi katlanabilir üçlü koltuk dizilimine ve dikey açılır düz bagaj kapağına borçlu.

Türkiye'de benzinli turbo hibrit motor seçeneğiyle satışa sunulan yeni otomobil, verimli bir performansa ve aynı şekilde düşük yakıt tüketimine sahip 1.6 litrelik turbo beslemeli bir motordan ve 1.49 kWh'lık bataryalı elektrikli bir motordan güç alıyor. Mevcut motorlarıyla 215 beygir güç üreten hibrit otomobil, 0-100 km/sa hızlanmasını 9.8 saniyede tamamlarken ortalama olarak da 7.3 lt yakıt tüketiyor.

Yeni Hyundai Santa Fe Fiyatı

Gelişmiş teknolojisi, sürüş konforu ve modern tasarımı ile pek çok otomobil tutkununun beğenisini kazanan yeni Hyundai Santa Fe, ülkemizde 3.995.000 TL karşılığında satışa sunuldu.

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