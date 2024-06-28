Türkiye'nin Dünyanın Her Yerinden Görüntü Alabileceği Yeni Uyduları Onaylandı!

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yıl SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan yerli gözetleme uydusu İMECE'nin halefleri için yeni gelişmeler yaşanıyor. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yaptığı son açıklamayla kurumun çalışmalarına ışık tuttu ve devam modelleri hakkında kritik detayları paylaştı.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Yeni İMECE Uydularının Onaylandığını Açıkladı

AA'nın haberine göre, TÜBİTAK yeni uydu çalışmalarında önemli bir eşiği aştı. Başkan Hasan Mandal'a göre, İMECE verilen görevleri başarıyla yerine getirse de bazen talep edilen görselleri sağlama konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu da daha gelişmiş gözetleme uyduları için bir ihtiyaç doğuruyor.

Mandal, yeni onaylanan İMECE-2 ve İMECE-3 uydularıyla bu gibi sorunların tamamen ortadan kalkacağını ve istedikleri zaman istedikleri yerden rahat bir şekilde fotoğraf alabileceklerini söyledi. Bununla birlikte, ilgili uydulardan biri 2027’de, diğeri ise 2028'de faaliyetlerine başlayacak.

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