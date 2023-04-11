İlk Yerli Gözlem Uydumuz İMECE'nin Fırlatması Ertelendi

Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu İMECE için bugün sabah saatlerinde bir fırlatma planlanıyordu ancak fırlatma olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

İMECE, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından yerli imkânlarla geliştirildi. Metrealtı çözünürlükte görüntü çekme kabiliyetine sahip olan bu proje 2017 yılında başladı ve 6 yılda gelecek nesil uydu platformlarına temel oluşturacak önemli kazanımlar elde etti.

İMECE Uydusu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) ve TÜBİTAK 1007 programı ile desteklenen, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonu ile yürütüldü ve yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dâhil olacak.

İMECE Fırlatması Neden Ertelendi?

SpaceX, İMECE uydusunu yörüngeye taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu ve bugün beklenen fırlatmayla ilgili yaptıkları açıklamada Kaliforniya’daki Space Launch Complex 4E’den Transporter-7 görevini gerçekleştirecek olan Falcon 9 roketinin fırlatmasının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri tarihe ertelendiğini belirtildi.

Fırlatmanın kesin tarih ve saatinin daha sonra belirleneceği açıklanırken, en geç yarın aynı saatte gerçekleşmesi planlanıyor.