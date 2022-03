Yeni Infamous ve Sly Cooper Oyunlarının Geliştirme Aşamasında Olduğu Bildirildi!

Sızıntılarıyla ünlü Twitter kullanıcısı AccountNGT, bomba gibi açıklamalarıyla adeta oyuncuları heyecanlandırdı. Paylaşılan bilgilere göre Ghost of Tsushima geliştirici stüdyosu Sucker Punch Productions muhtemelen PlayStation 5 için yeni bir Infamous ve Sly Cooper oyunları üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!

AccountNGT sahnede yeni olabilir ancak kısa sürede ortaya attığı iddiaların gerçek çıkmasıyla ününe ün katmış birisi. Duyurulmadan önce Quantic Dream'in bir Star Wars projesi üzerinde çalıştığını iddia etmişti ve diğer bilgilerin yanı sıra diğer bilinen içeriden kişiler tarafından desteklenen yaklaşan BioShock hakkında ayrıntıları da sızdıran AccountNGT kullanıcısıydı. Ne olursa olsun, bunu diğer söylentiler gibi şimdilik bir iddia olarak kabul etmeden geçmeyelim.

Yeni Infamous ve Sly Cooper oyunlarının geliştirilmekte olduğunu ilk kez duymuyoruz aslında. Geçen Ekim ayında, Twitter kullanıcısı KrowNinja, yeni bir Sly Cooper'ın erken geliştirme aşamasında olduğunu iddia etmişti. Bu daha sonra bir diğer sızıntılar ustası Shpeshal_Nick tarafından da doğrulanmıştı. Geçmişte de oldukça isabetli atışlar yapan Shpeshal_Nick, geçen yıl yeni bir Infamous oyunundan ayrıca bahsetmişti.

I can corroborate that a new Sly Cooper and a new Infamous are in development. https://t.co/ymgwhJyJW3