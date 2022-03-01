Miyazaki: Elden Ring Zorluğu FromSoftware'in Kimliğinin Bir Parçası!

FromSoftware'in oyunları, uzun zamandır zorluklarıyla ilgili tartışmaların birer parçası oldu. Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ve şimdi Elden Ring, FromSoftware'in oyunlarına zorluk ayarları eklemesini isteyen kötü niyetli oyunculara sahip. Buna rağmen stüdyo başkanı Hidetaka Miyazaki bunun hiç bir zaman gerçekleşmesi beklenen hayaller arasında olamayacağını açıkladı. İşte detaylar!

Elden Ring Zorluğu FromSoftware'in Kimliğinin Bir Parçası

The New Yorker ile yaptığı röportajda Miyazaki, Souls oyunlarındaki ve Elden Ring'deki zorluk konusundaki görüşlerini şöyle açıkladı:

''Her zaman kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ancak özellikle oyunlarımızda, deneyime anlam veren şey zorluktur. Yani şu anda terk etmeye istekli olduğumuz bir şey değil bu. Bu bizim kimliğimiz. Bizi biz yapan şey oyunlarımızın zor olması. Zorluk ayarı bekleyen kullanıcıların hayalleri suya düşebilir çünkü böyle bir seçeneği oyunlarımıza eklemeyi düşünmüyoruz.''

Ancak Miyazaki Elden Ring'in tasarımını bir uzlaşma olarak görüyor. Oyun, Souls oyunlarının tüm özelliklerini taşırken, düzeni oyunculara yenilgiden geri dönmeleri için daha fazla alan sağlıyor. Mesela belirli bir yola kilitlenmek yerine, probleminize bir çözüm bulmak için dışarı çıkıp dünyayı keşfedebilirsiniz.

Kabul etmek gerekirse FromSoftware'in önceki oyunları fazlasıyla başarılı yapımlardı ancak yalnızca (geniş) belli bir kitleye hitap ediyorlardı. Souls oyunlarına yeni olanların ve deneyenlerin çoğu oyunlardan uzaklaştı ve tekrar denemek için bir zahmette bulunmadı. Bununla birlikte, Elden Ring'in daha özgürlükçü yapısı, türe yeni başlayan oyuncular için onu mükemmel kılıyor.

Oyunlarda ölüm neredeyse her zaman kötü bir şeydir. Sınırlı canların olduğu Mario gibi oyunlar oynayarak büyüdük. Çok fazla kaybedersen oyun biter, bu altın kuraldır ancak Souls oyunlarında durum böyle değil. Ölüm bir öğretim aracıdır. Bir düşmanla savaşmanız ve onun hilelerini öğrenmeniz gerekiyor ve ölürseniz de bu bilgiyi hala koruyor olacaksınız.

Bir Souls oyunundan gerçekten zevk almak için, oyuncuların cezalandırıcı olan oyunlarda ölüme ilişkin eski bakış açısını bir kenara bırakmaları gerekir. Elden Ring, keşfi daha önemli bir faktör haline getirerek ve bir ölümden sonra kendilerini toparlayan ve daha iyi olmak için yola çıkan oyuncuları ödüllendirerek buna yardımcı oluyor. Peki siz Elden Ring ve Miyazaki'nin düşünceleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

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