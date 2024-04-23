Yeni iPad Modellerinin Lansman Tarihi Belli Oldu!

Uzun süredir yeni bir iPad modeli tanıtmayan Apple'ın 2024 yılında yeni iPad'lerle karşımıza çıkması bekleniyordu ve bugün yeni iPad'lerin ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı.

Apple, 7 Mayıs saat 17.00'da şirketin özel etkinlik sayfası ve YouTube kanalı da dâhil olmak üzere her zamanki mecralarından tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak bir etkinlik planladı.

Etkinlikte tanıtılması beklenen dört iPad modelinin de MacBook Air gibi yeni M3 işlemcisini kullanması bekleniyor ancak asıl dikkat çeken nokta iPad Air modelinde olacak. Bloomberg'den Mark Gurman gibi güvenilir kaynaklar, Apple'ın 2024 yılında orta seviye tabletinin 12.9 inçlik daha büyük bir versiyonunu sunmayı planladığını tahmin ediyor.

Yeni iPad Modelleri 7 Mayıs'ta Geliyor

Söylentilerin bir diğer ucunda ise iPad Pro modellerinin yıllardır üzerinde çalışılan OLED ekran güncellemesine kavuşacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra iPad Pro modellerinin büyük ve küçük ekran olarak iki farklı alternatifinin gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

12,9 inç iPad Pro, renk doygunluğu ve kontrastı iyileştirilmiş bir mini LED ekrana sahipken, daha küçük olan muadili ProMotion teknolojisinin hizmet ettiği bir LCD panele bağlı kalmaya devam edecek.

Kesin olarak bilinen şey, tüm iPad'leri Apple'ın şık dizüstü bilgisayarlarından birine daha çok benzeteceği bildirilen Magic Keyboard gibi yeni klavye aksesuarlarının gelişi. Ayrıca yeni ürünlerin yapay zekâ destekli sayısız özelliğe sahip olacağını da belirtelim.

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