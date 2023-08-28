Yeni iPad Pro Beklentileri Aşabilir: M3 İşlemci, OLED Ekran ve Dahası!

Bloomberg'den Mark Gurman yaklaşmakta olan iPad Pro (7. nesil) tablet hakkında bazı detayları sızdırdı. En son Power On bültenine göre Apple yeni bir işlemci, daha büyük ve daha iyi ekran ve yeni aksesuarlarla yeni tabletini geliştirecek.

Gurman, yeni iPad Pro'nun önümüzdeki yıl Apple'ın M3 işlemcisi ile piyasaya sürüleceğini belirtti. Şu anda iPad Pro modelleri şirketin M2 işlemcisinden güç alıyor. Bu nedenle yeni nesil modellerin yeni M3 işlemciye yükseltilmesi çok doğal.

İşlemcinin yeni bir üretim süreci benimseyerek standart M2 işlemciye göre önemli bir artış getirmesi bekleniyor. Daha önce sızdırılan bilgiler, Apple M3'ün 8 çekirdekli bir CPU ve 10 çekirdeğe kadar GPU içereceğini gösteriyordu.

Yeni iPad Pro'nun OLED Ekranı Fark Yaratacak

Gurman, geliştirilmiş performans verimliliğinin yanı sıra yeni 11 inç ve 13 inç iPad Pro modellerinin Apple'ın OLED panellere sahip ilk modelleri olacağını yineliyor. Gurman, "Daha net ve parlaklar ve renkleri daha doğru bir şekilde üretiyorlar." ifadelerini kullandı.

Apple'ın 7. nesil iPad Pro ile birlikte yenilenmiş bir Magic Keyboard da duyurması bekleniyor. Aksesuarın, tableti mevcut kurulumdan daha çok bir dizüstü bilgisayar gibi göstermesi bekleniyor. Klavyenin ayrıca 2020'de piyasaya sürülen modele kıyasla daha büyük bir trackpad'e sahip olacağı düşünülüyor.

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