Yeni iPad Pro Kullanıcıların Yüzünü Güldürecek!

Son günlerde Apple denildiğinde akıllara iOS 26 Beta sürümleri ve Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 17 serisi geliyor. Tabii diğer yandan diğer ürünlerin geliştirme süreci devam ediyor. Bu kapsamda yıl içerisinde tanıtılacak ürünlerden birisi de iPadOS 26 ile Mac'lere çok daha benzer bir deneyim sağlayan iPad Pro olacak.

Yeni iPad Pro gücünü Apple M5 işlemciden alacak. Bu kullanıcıları çok heyecanlandıran bir detay değil çünkü iPad'lerde Apple M serisine geçiş sonrasında performans konusunda büyük bir sıçrama yaşandı. Apple M5'i bir kenara bırakıp M1 işlemcili bir iPad Pro bile alsanız, oldukça yüksek bir performans sunduğunu göreceksiniz.

Yeni iPad Pro Ultra İnce Çerçevelere Sahip Olabilir

Apple'ın önümüzdeki dönemde tanıtacağı iPad Pro'nun OLED ekranları için LG Innotek'in çip üstü film (CoF) teknolojisini değerlendirdiği söyleniyor. Bu değişiklik, ekran boyutundan ödün vermeden daha ince çerçeveler ve daha kompakt tasarımlar anlamına geliyor.

CoF teknolojisi, esnek film üzerinde ısı sıkıştırması kullanarak ekran sürücüsü çiplerini panellere bağlıyor ve ince film transistörleri aracılığıyla tek tek pikselleri kontrol etmek için sinyaller gönderiyor. Bu kombinasyon, panelin ekranın kenarları boyunca daha sıkı bir şekilde entegre edilmesini sağlıyor ve çerçeveleri küçültebiliyor.

Apple geçen yıl piyasaya sürülen OLED iPad Pro modellerinde ekran sürücüsü IC'leri için yalnızca Samsung System LSI'ye güvendi. LG'ye geçiş, artan rekabet yoluyla bileşen maliyetlerini potansiyel olarak azaltırken Apple'ın tedarik zincirini de çeşitlendirecek.