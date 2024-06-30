Yeni iPhone Bataryaları Önemli Bir Avantaj Sunacak!

Apple'ın Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında iPhone bataryalarında metal kasaya geçiş yapacağını sizlere duyurmuştuk. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre paslanmaz çelik muhafazaya sahip iPhone bataryaları AB'nin talebi üzerine hem daha kolay değişim imkanı sunacak hem de yüksek yoğunluğu ile daha uzun pil ömrü sağlayacak.

Metal iPhone Bataryaları Uzun Pil Ömrü Sunacak

Bataryalardaki hücre yoğunluğunun yüzde 5 ila 10 arasında artacağı ve bunun gayet güvenli olduğu dile getiriliyor. İşlemcilerin fabrikasyon süreçleri de her geçen yıl iyileştiriliyor. Bu kapsamda iPhone 17 serisinde yeni bataryanın ve yeni işlemcinin bir araya gelmesi pil ömrünü önemli ölçüde artıracak.

Bu yeni bataryanın iPhone 16 serisinde de karşımıza çıkma ihtimali var fakat tüm modellerde kullanılmayacağına eminiz. Metal kasaya sahip olan iPhone 16 Pro bataryası 2023'ün sonlarında sızdırılmıştı fakat o günden bu yana büyük bir sessizlik hakim. O yüzden hangi iPhone 16 modelinde kullanılacağı net değil.

Konunun başına dönelim; Apple'ın bataryalarda metal kasaya geçiş yapmasının asıl sebebi ne? Avrupa Birliği düzenlemelerine göre 2025 yılında satışa sunulan telefonlarda özel bir tamir kiti aracılığıyla bataryaların telefon sahipleri tarafından değiştirilebilmesi gerekiyor.

Apple bataryanın rahatlıkla çıkarılabilmesi için hali hazırda kullandığı yapışkan bantlar yerine elektrikle uyarılan yapışkan bağ ayırma teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. DC güç kaynağı kullanılarak küçük bir elektrik şoku uygulandığında pil serbest kalacak.